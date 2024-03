Funactive Tours: itinerari in bicicletta in Italia e in Europa

Sei pronto a vivere un’esperienza indimenticabile in sella alla bicicletta?

FunActive Tours è un tour operator italiano specializzato nel cicloturismo che offre proposte di vacanze attive adatte a qualsiasi ciclista, dal principiante al più esperto.

Anche Funactive Tours sarà presente al Festival europeo della bicicletta elettrica BikeUP dal 12 al 14 Aprile a Bergamo, manifestazione durante la quale sarà possibile testare i nuovi modelli di e-bike ma anche conoscere molte delle più interessanti destinazioni di cicloturismo.

Con i suoi pacchetti, comprensivi di alberghi, dettagli sui percorsi, trasferimento bagagli ed App dedicata, la certezza è quella di poter trascorrere delle giornate stimolanti e prive di stress.

Funactive Tours itinerari in bicicletta in Puglia

Fra gli itinerari più suggestivi in Italia, il tour operator consiglia senza dubbio i tour nella regione Puglia.

Facendo base nella “città dei trulli”, Alberobello, potrete affrontare piacevoli escursioni giornaliere sino al mare cristallino di Polignano, ad Ostuni, alle grotte di Castellana ed infine alla “città dei sassi” Matera, in Basilicata.

In alternativa, potrete partire da Alberobello e scoprire la regione attraverso un percorso che si snoda tra il mar Adriatico e lo Ionio, passando da Gallipoli e Santa Maria di Leuca.

Funactive Tours itinerari in bicicletta in Europa

Ampliando il nostro respiro al resto d’Europa, un altro tour molto apprezzato è quello in bici ed in barca lungo il fiume Danubio, da Passau a Vienna e ritorno. Questa ciclovia è sicuramente la più celebre in Europa ed il suo percorso offre uno spettacolo unico tra natura e storia. Di giorno potrete vivere un’esperienza magica pedalando lungo il fiume, tra castelli e splendidi panorami, mentre la sera potrete ascoltare musica dal vivo a bordo della nave oppure visitare le città dove sarete ormeggiati.

Altrettanto gettonati sono i tour dei Paesi Bassi. Potrete scoprire la magica Amsterdam per poi pedalare lungo facili ciclabili in mezzo a distese di colorati tulipani. Qui pittoreschi villaggi e deliziosi mulini vi accompagneranno nell’itinerario dell’Olanda settentrionale, mentre da Rotterdam sarà invece possibile iniziare uno splendido tour sia in bici che in barca.

La ciclabile dei Tauri invece, rappresenta un itinerario perfetto per le famiglie e non solo. Partendo da Krimml, dove si trova la più grande cascata europea, si pedalerà lungo il corso dei fiumi Salzach e Saalach sino ad arrivare a Salisburgo, la città di Mozart.

Per chi non avesse molto tempo a disposizione, sono previsti anche innumerevoli tour giornalieri. L’itinerario da Dobbiaco a Cortina per esempio, è perfetto per trascorrere una splendida giornata in mezzo alla natura circondati dalle maestose vette delle Dolomiti.

Per poter vivere al meglio questi splendidi itinerari, Fun Active prevede anche l’eventuale servizio di noleggio bici di altissima qualità, sia e-bikes che muscolari, nelle diverse tipologie: mountain bike, bici da corsa e gravel.

Fun Active mette a disposizione tutte le possibilità per affrontare un’esperienza unica ed indimenticabile unendo la libertà del cicloturismo col brivido della scoperta e dell’avventura.

Questo format di viaggio è perfetto per tutti gli appassionati di attività all’aperto, sia singoli che gruppi, che vogliono distanziarsi dalle classiche ferie, abbracciando un modo di viaggiare più libero e consapevole. Voi siete pronti? Fun Active vi aspetta!