Il festival della bicicletta elettrica e della micromobilità green dedicato alle e-bike, al cicloturismo e alla mobilità elettrica leggera conferma il doppio appuntamento anche nel 2024.

BikeUP – Electric Bicycle Power Festival, il primo festival internazionale sulle e-bike, il cicloturismo e la mobilità elettrica leggera, all’aperto e gratuito, è pronto a tagliare un traguardo storico.

Nel 2024 la manifestazione, nata nel 2014 a Lecco, compie 10 anni. Il compleanno è doppio perché la X edizione andrà in scena nel centro di Bergamo (12-13-14 aprile) e a Torino, lungo il Po, tra Piazza Vittorio Veneto e Corso Cairoli (24-25-26 maggio).

Micromobilità green

BikeUP, oltre a espandersi territorialmente, nel tempo ha ampliato e diversificato gli espositori, mantenendo il focus sulla micromobilità “green”. Anche l’edizione 2024 ospita infatti, oltre alle principali case costruttrici internazionali del settore e-bike, gli operatori del turismo in bicicletta (tour operator, apt e atl, territori) e aree per scooter, moto e auto elettriche. Lo scorso anno BikeUP ha registrato il record di espositori, con 156 stand e 70.000 visitatori nell’arco delle 6 giornate.

Confermata inoltre la formula che da sempre caratterizza BikeUP, e che rende l’evento un vero e proprio festival: le tante opportunità per provare le bici elettriche. A Bergamo e Torino, il pubblico può iscriversi gratuitamente a e-bike tour pensati per differenti modelli (E-mtb Front e Full, e-bike corsa&gravel, trekking, cargo) al fine di mostrare le possibilità infinite che solo le e-bike possono offrire.

BikeUP 2024 ha come da tradizione un palinsesto capace di coinvolgere le famiglie. Non mancano infatti corsi e laboratori all’interno dell’area kids dedicata ai più piccoli con balance bike per imparare l’educazione stradale giocando, biciclette mountain bike per i più grandi con istruttori per insegnare a “raidare” come i professionisti.

La conferenza per i Mobility Manager

Nel corso degli anni il festival è riuscito a porsi come interlocutore per Istituzioni e realtà del comparto mobilità. A tal proposito nella tappa piemontese è in programma una conferenza, intitolata “Bike to work: benefici per aziende e territorio“. Si tiene nella giornata inaugurale di venerdì 24 maggio e ha l’obiettivo di esporre le tematiche più attuali del mobility management e di orientare aziende ed enti pubblici per favorire un abbassamento dell’impatto ambientale e migliorare la mobilità. Spazio, durante la conferenza, anche per la presentazione di start-up con progetti innovativi sulla urban mobility.

Ulteriori dettagli sulla decima edizione di BikeUP saranno riportati sul sito ufficiale della manifestazione BikeUp.

Per avere maggiori informazioni sui tour e sull’evento è possibile inviare tutte le richieste a: info@bikeup.eu