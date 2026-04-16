Immergersi nei boschi, camminare tra alberi e ruscelli, osservare la fauna selvatica senza disturbarla: è questo l’invito che arriva da Il respiro dei boschi, il nuovo libro del naturalista Andrea Boscherini, pubblicato da Mondadori Electa.

Più di una semplice guida escursionistica, il volume si propone come un vero e proprio strumento per avvicinarsi alla natura in modo consapevole, coniugando esperienza personale, divulgazione scientifica e attenzione alla sostenibilità ambientale.

Un approccio etico all’esplorazione del mondo selvatico

Al centro del libro c’è un concetto chiave: esplorare la natura senza lasciare traccia. Boscherini propone un approccio “scientificamente etico” all’ambiente, che invita a vivere boschi e foreste con rispetto, curiosità e senso di responsabilità.

Dalla scelta dell’equipaggiamento alla pianificazione delle escursioni, il testo accompagna il lettore passo dopo passo, offrendo consigli pratici utili sia per chi si avvicina per la prima volta al trekking sia per escursionisti più esperti.

L’obiettivo è chiaro: trasformare ogni esperienza outdoor in un’occasione di connessione autentica con gli ecosistemi naturali.

Trekking, fauna selvatica e sicurezza: cosa insegna il libro

Tra i temi affrontati, particolare attenzione è dedicata alla conoscenza del territorio e alla gestione delle situazioni in natura. Il libro spiega come:

orientarsi nei boschi e riconoscere gli ambienti naturali

osservare gli animali senza interferire con i loro comportamenti

affrontare in sicurezza eventuali incontri con specie selvatiche come cinghiali, vipere, lupi o orsi

prevenire rischi e gestire piccole emergenze durante le escursioni

Un insieme di indicazioni concrete che contribuiscono a diffondere una cultura dell’escursionismo più responsabile e sostenibile.

Natura, educazione ambientale e consapevolezza

“Il respiro dei boschi” si inserisce in un filone sempre più rilevante: quello dell’educazione ambientale e del rapporto consapevole tra uomo e natura. In un contesto segnato da crisi climatiche e perdita di biodiversità, imparare a frequentare gli ambienti naturali in modo rispettoso diventa una competenza fondamentale.

Il libro invita a rallentare, ad ascoltare il “silenzio vivo” dei boschi e a riscoprire un senso di appartenenza alla natura che spesso, nella vita quotidiana, viene dimenticato.

Chi è Andrea Boscherini

Naturalista e divulgatore scientifico, Andrea Boscherini è laureato in Scienze e Gestione della Natura e da anni si occupa di monitoraggio faunistico e comunicazione ambientale. Ha collaborato con il programma Geo e ha diretto il Museo dell’Ecologia di Cesena.

Attraverso il suo canale YouTube “uomodeiboschi” e diverse collaborazioni editoriali, promuove una conoscenza accessibile e scientificamente fondata degli ecosistemi naturali.

Un invito a tornare “a casa” nella natura

Con questo libro, Boscherini offre non solo strumenti pratici, ma anche una riflessione più ampia: abitare la natura significa imparare a sentirsi parte di essa. Un messaggio che si traduce in un invito concreto a esplorare il mondo selvatico con passo leggero, consapevolezza e rispetto.

“Il respiro dei boschi” diventa così una guida preziosa per chi desidera vivere la natura non solo come destinazione, ma come esperienza trasformativa e sostenibile.