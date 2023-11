Hilton Sustainability Forum: sfide e opportunità della sostenibilità nell’impresa alberghiera

Il 13 novembre 2023 ospitalità e sostenibilità si sono incontrate presso Hilton Milan, dove per la prima volta si è tenuto Hilton Sustainability Forum, un evento di analisi e approfondimento sulle sfide e le opportunità legate alla sostenibilità aziendale, che ha visto la partecipazione di imprenditori, manager e opinion leader del mondo della sostenibilità, con lo scopo di stimolare la sensibilità delle nuove generazioni verso temi che impattano il loro stesso futuro.

Fortemente voluto dal General Manager Daniele Fabbri, Leader italiano per i progetti ESG (Environmental, Social and Governance) di Hilton, da sempre attento e impegnato in prima linea in attività di sostenibilità ambientale e sociale, Hilton Sustainability Forum ha coinvolto gli studenti di alcune delle più prestigiose università milanesi per parlare di sostenibilità, impresa alberghiera e istituzione.

Un’occasione unica di formazione/informazione sulle sfide legate alla sostenibilità aziendale e alla lotta ai cambiamenti climatici, ma anche un’opportunità di creare connessioni con altri giovani leader e professionisti nel campo della sostenibilità.

Ai partecipanti, divisi per gruppi di lavoro, è stato richiesto di presentare un progetto sostenibile, applicabile al settore del turismo con focus sull’hotellerie o sulla destinazione, che prendesse in esame le seguenti aree: energia, cibo e materiali di consumo.

La giuria, composta da alcuni membri del board di Hilton, tra cui Daniele Fabbri, General Manager di Hilton Milan, Alessandro Cabella, Hilton Area General Manager for Italy, Cristina Salvadori, Director of Sales Operations Italy, Fausto Ciarcia, Director of Human Resources, e Massimiliano Perversi, General Manager di Hilton Molino Stucky Venice, ha decretato il progetto “Hilton For The Ocean Clean Up” di Serena De Bernardis, studentessa del MET – Master in Economia del Turismo presso l’Università Bocconi, come vincitore della prima edizione della Hilton Sustainability Cup.

I criteri di valutazione utilizzati sono stati: originalità del progetto, fattibilità e facilità di implementazione, area di realizzazione, costi previsti per la realizzazione, impatto sostenibile (se 100% o in percentuali inferiori) e obiettivo SMART.

Le attività ESG nel settore alberghiero

«Ospitalità e sostenibilità sono due concetti sempre più complementari, da una parte perché è cresciuta la sensibilità dei viaggiatori verso le tematiche green, dall’altra perché le attività ESG rappresentano un’enorme opportunità per le aziende alberghiere, in termini di risparmi energetici e disponibilità economiche da dedicare ad altri investimenti migliorativi e sociali» dichiara Daniele Fabbri. «Posso dire fieramente che Hilton è stata la prima compagnia alberghiera a imporsi obiettivi di riduzione dell’emissione di gas climalteranti in linea con gli accordi di COP21 a Parigi e Hilton Milan, in particolare, sta facendo moltissimo a livello di sostenibilità ambientale e sociale. Hilton Sustainability Forum è la prima edizione di un progetto che, spero, diventi sempre più grande con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni, nelle cui mani risiede il futuro del nostro pianeta».

L’edizione 2023 di Hilton Sustainability Forum ha visto il coinvolgimento di importanti relatori, con un forte appeal sulla platea di giovani studenti partecipanti: Riccardo Haupt, CEO di Will Media, la community online da più di 1,9 milioni di persone, che, attraverso le piattaforme social, ha l’obiettivo di ispirare il cambiamento, generando consapevolezza sui grandi temi del nostro tempo; Giuseppe Milici, Partner Deloitte & Touche e Senior Manager in Sustainability Services, la società di consulenza che supporta le aziende nell’affrontare al meglio le sfide di un settore complesso e in divenire come quello della sostenibilità. E infine ospite d’eccezione Nicola Lamberti, giovane divulgatore scientifico, content creator e ingegnere ambientale che utilizza i social per aumentare la consapevolezza sulle tematiche ambientali e climatiche.

«Hilton ha sempre operato nella convinzione che l’ospitalità possa essere una forza positiva per la comunità» ha dichiarato Alessandro Cabella, Hilton Area General Manager for Italy. «Sappiamo che la lotta al cambiamento climatico non avverrà dall’oggi al domani e solo attraverso il nostro lavoro, ma possiamo fare la nostra parte per aprire la strada verso un futuro a impatto zero. Essendo una delle più grandi società alberghiere del mondo, abbiamo la responsabilità di proteggere il nostro pianeta, affinché le destinazioni in cui operiamo possano rimanere splendide per le generazioni di viaggiatori future. E mentre il mondo è tornato a viaggiare, attraverso Travel with Purpose, Hilton cerca di creare un impatto ambientale e sociale positivo attraverso le nostre operazioni, la catena di fornitura e le comunità locali».