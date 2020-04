Il green raccontato ai ragazzi

Le vulcaniche Edizioni Green Planner non si fermano mai. Oltre a seguire con costanti aggiornamenti il mondo della sostenibilità sul Magazine Green Planner, ha deciso di lanciare una nuova iniziativa editoriale interamente dedicata ai più piccoli: i racconti teatrali di SentiCheStoria trasformati in Podcast.

Aspettando la riapertura di scuole e teatri e l’arrivo del tanto atteso momento in cui i bambini potranno tornare a giocare e a divertirsi nei parchi, perché non ascoltare belle storie per migliorare la nostra vita e l’ambiente in cui viviamo?

Questa dev’esser stata la domanda che si è posta M.Cristina Ceresa, autrice teatrale e giornalista ambientale, quando insieme al suo gruppo ha deciso di spiegare e raccontare ai ragazzi il Green, il rispetto per l’ambiente e per gli animali.

Ma non finisce qui. È anche un modo per stare più vicini alle famiglie in tempi di emergenza sanitaria e alleggerire per qualche istante il difficile compito di essere madri e padri in questo momento in cui non si è solo genitori ma anche insegnanti, compagni di gioco, allenatori, nonni, psicologi dell’infanzia e molto altro ancora.

Ecco perché è nata una sezione interamente dedicata ai kids, nella quale storie, notizie e racconti – registrati anche in formato Podcast – possono essere letti e scaricati gratuitamente dal sito greenplanner.it. In particolare sono i racconti teatrali di SentiCheStoria a trasformarsi in Podcast. Doggy, Toro Gregorio, Don Cosciotto e tutte le storie di FataMataAzzurRra e degli Ximil: arrivano così ai ragazzi che possono ascoltare i racconti dedicati ai temi di salvaguardia dell’ambiente, della natura e degli animali nati dalla creatività di M.Cristina Ceresa.

«Abbiamo deciso – M.Cristina Ceresa – di continuare a raccontare ai bambini, anche in questo periodo dove i teatri e le scuole sono chiuse, il rispetto della natura. L’obiettivo è stuzzicare la fantasia dei più piccoli con racconti che poi possono tradurre in disegni». Sui canali Facebook e Instagram di Sentichestoria, infatti, i bambini potranno inviare i propri pensieri dopo aver ascoltato i Podcast. Li accoglierà e commenterà proprio l’autrice dei racconti.

SentiCheStoria è una compagnia teatrale che organizza dal 2003 spettacoli e laboratori nelle scuole e negli eventi pubblici: i temi ambientali sono al centro degli spettacoli che hanno anche un’anima comica e umoristica. Dal 2014 fa parte di Edizioni Green Planner.

«Siamo pronti a tornare nelle scuole con i nostri spettacoli quando l’emergenza finirà – afferma l’autrice teatrale – Ora però è il momento di stare in casa e rafforzare la propria empatia nei confronti della natura che ancora una volta sta dimostrando di essere fondamentale per poter vivere su questo pianeta in maniera Sostenibile».