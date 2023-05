L’eco-ansia è un problema attuale, che ha un effetto quotidiano su un gran numero di persone, soprattutto giovani.

Uno studio condotto nel 2021 da The Lancet Planetary Health su un gruppo di giovani ha rilevato che il 59% si ritiene estremamente preoccupato per il cambiamento climatico. Inoltre, più della metà del campione statistico considerato ha dichiarato di provare emozioni di disagio a riguardo, come ansia, paura e rabbia.

Il problema è stato ufficialmente riconosciuto come tale solo nel 2021, quando l’American Psychological Association ha identificato il termine “eco-ansia” per la prima volta. La sua definizione è: “una premura verso il cambiamento climatico unita alla preoccupazione per il futuro.”

zeroCO2, startup che si occupa di progetti di riforestazione ad alto impatto sociale, e Serenis, piattaforma di psicoterapia online e centro medico ATS, sono consapevoli di questo problema e lo affrontano quotidianamente. Le due aziende hanno così deciso di unire il rispettivo know-how per aprire un’importante conversazione sul tema, tramite il podcast Piove, c’è bel tempo. Un podcast sull’eco-ansia. Il titolo fa riferimento all’attuale situazione di siccità, che porta a classificare la pioggia come una buona notizia, e non più come brutto tempo. In modo speculare, aprire una conversazione sul tema dell’eco-ansia può aiutare a trasformare le emozioni negative in una spinta positiva, per dare inizio a un cambiamento.



Camilla Eletti di zeroCO2 e Samuele Tramontano di Serenis converseranno sul tema dell’eco-ansia, a partire dalle parole, emozioni e storie di alcune delle circa 100 persone (tra i 13 e 69 anni) che hanno risposto a una survey per raccogliere testimonianze sulla loro esperienza. Inoltre, durante ogni puntata interverranno psicoterapeuti e scienziati, così da offrire anche un punto di vista tecnico sul tema trattato.

Il podcast è composto da sei puntate, ognuna delle quali ha come tema un aspetto del cambiamento climatico che può generare eco-ansia.

La prima è dedicata a una preoccupazione attuale e quotidiana: la siccità. Le successive si occuperanno di futuro, negazionismo, differenze tra generazioni, incendi e politica. Ognuna avrà una durata di circa 15 minuti.

La prima puntata è disponibile su tutte le piattaforme a partire da oggi, 9 maggio 2023, e le successive verranno pubblicate con cadenza settimanale.