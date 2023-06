Presentato il bilancio di sostenibilità del Gruppo Felsineo

Continuare a perseguire i propri obiettivi con iniziative concrete per incrementare l’utilizzo di fonti energetiche pulite, contenere i consumi e gli sprechi, collaborare con la filiera per prodotti sostenibili e consolidare il legame con comunità e territorio.

È questo il modo che Gruppo Felsineo ha scelto per generare impatti ambientali e sociali positivi, in linea con la natura delle sue Società Benefit, in un periodo storico molto difficile dal punto di vista economico e macro-politico.

Sostenuto dai valori fondanti di Passione, Trasparenza e Immaginazione, e guidato dai quattro pilastri che indirizzano il proprio agire sostenibile – la Via dei Consumatori, la Via della Filiera, la Via della Vicinanza e la Via dell’Ambiente – Gruppo Felsineo ha presentato il nuovo Bilancio di Sostenibilità, che illustra tutte le iniziative portate a termine nel 2022 e i nuovi obiettivi per il 2023.

A definire gli ambiti d’intervento, i sette obiettivi di bene comune scelti dal Gruppo: Qualità e Sicurezza alimentare, Benessere e Nutrizione, Filiera Responsabile, Innovazione, Tutela e Valorizzazione Dipendenti, Impegno verso la Comunità, Tutela dell’ambiente.

Per supportare le iniziative, il Gruppo si è dotato di un sistema di Governance di sostenibilità che, presieduto da uno Steering Committee con funzione di supervisione strategica, è guidato da un CSR Director con il compito di gestire i quattro gruppi di lavoro interni, ciascuno guidato da un team leader, che hanno la funzione di sviluppare idee per le nuove iniziative di sostenibilità. Nel 2022 è stata introdotta anche la figura di un CSR Manager, per agevolare ulteriormente le attività di pianificazione e il loro stato di avanzamento.

«Siamo sempre più consapevoli che un agire sostenibile sia la condizione imprescindibile per dare forma e significato alle aziende del futuro» ha sottolineato Emanuela Raimondi, AD Gruppo Felsineo. «Contribuire al bene comune non è una delle attività da gestire, ma costituisce l’essenza del nostro Gruppo. La redazione del Bilancio di Sostenibilità è un’opportunità preziosa per misurare e valutare i risultati di ciò che abbiamo realizzato ma, ancora di più, per gettare le basi per le iniziative che vogliamo mettere in atto e dare così sostanza alla nostra natura di Società Benefit».

Nel Bilancio di Sostenibilità 2022, le rendicontazioni e gli obiettivi futuri sono stati riferiti a ciascuna delle sette topic del Gruppo. In sintesi:

Qualità e Sicurezza Alimentare

Il Sistema di Controllo Qualità è stato ulteriormente ottimizzato grazie all’introduzione di un nuovo analizzatore che consente di effettuare le indagini chimico/fisiche direttamente nel laboratorio interno, permettendo maggior velocità nei processi di ricerca e sviluppo. Sul tema della trasparenza della filiera, l’introduzione della tecnologia blockchain, già utilizzata per la mortadella Sciccosa FDAI e l’affettato vegetale Good&Green al Pepe Fairtrade, è stata estesa ad altri prodotti destinati ai mercati esteri, in collaborazione con ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane). Negli obiettivi futuri del Gruppo vi è un allargamento delle certificazioni di qualità volontarie e un utilizzo della blockchain per altri prodotti.

Benessere e Nutrizione

Il lancio di nuove referenze vegetali ad alto contenuto di proteine, basse percentuali di grassi e zero colesterolo, la riformulazione di ricette esistenti e la diffusione di materiale informativo sull’importanza di un’alimentazione equilibrata, sono le principali iniziative sviluppate nel 2022. Gli obiettivi futuri sono focalizzati sul proseguimento dei programmi di educazione alimentare, lo sviluppo di nuovi prodotti e la riformulazione di ricette sulla base di caratteristiche nutrizionali improntate alla salute e al benessere.

Filiera Sostenibile

Il Gruppo ha lavorato alla realizzazione di prodotti di filiera sostenibile con il coinvolgimento partecipativo dei fornitori. Come primo risultato il lancio della Mortadella Km Rosa, la mortadella del territorio, ideata all’interno del gruppo di lavoro dedicato alla filiera, rappresentativa dell’attenzione posta al benessere animale. Nel 2022 è stato poi avviato un percorso strutturato di sustainable procurement, per la raccolta delle informazioni e il pieno coinvolgimento dei fornitori sui temi ESG (Environmental, Social and Governance). Lo sviluppo di questa iniziativa è destinato a proseguire anche per il 2023.

Innovazione

L’introduzione della nuova linea di macinatura della mortadella in logica Industria 4.0, garantisce risparmi energetici e idrici, migliorando processi e organizzazione del lavoro. Il percorso di digitalizzazione ha visto l’introduzione del MES (Manufacturing Execution System) per il controllo del ciclo produttivo e l’automazione dei processi per la lavorazione delle carni.

I programmi futuri prevedono nuovi investimenti industriali, il proseguo degli investimenti sulla ricerca di prodotto e la strutturazione della Business Unit sull’innovazione, che dovrà fungere da “motore” nello sviluppo dei progetti di sostenibilità del Gruppo.

Tutela e Valorizzazione dei Dipendenti

Nel 2022 si è chiuso il primo ciclo del progetto laboratoriale che, coinvolgendo i dipendenti, intendeva individuare strumenti e prassi per integrare la sostenibilità all’interno dei processi aziendali.

Sul versante del benessere aziendale, è stata integrata la valutazione stress da lavoro correlato con un approfondimento sul benessere che ha coinvolto tutti i dipendenti. Il piano formativo è stato arricchito di contenuti legati al miglioramento delle competenze di comunicazione e gestione. Un percorso formativo di Analisi Sensoriale ha certificato il gruppo di dipendenti che oggi costituisce il Panel di Assaggiatori interno del Gruppo Felsineo. Sono stati inseriti sistemi incentivanti legati alle performance sulle dimensioni della sostenibilità. Inoltre, è stato implementato un portale per la comunicazione interna progettato dai dipendenti stessi.

Impegno verso la Comunità

È proseguita con grande entusiasmo la partnership con il Centro Anfass Modiano di Sasso Marconi, che prevede il coinvolgimento degli ospiti della struttura nell’ideazione e realizzazione di ricette a base di prodotti dell’azienda.

La sensibilizzazione delle giovani generazioni sui temi della sostenibilità e della lotta contro lo spreco alimentare è avvenuta attraverso le iniziative con la Scuola Media di Zola Predosa, il contest portato avanti sui principi dell’educazione allo sviluppo sostenibile e il laboratorio di educazione al riuso. Sempre sul tema dello spreco alimentare, è stata confermata la partnership con Too Good To Go che ha consentito, nel 2022, di recuperare 3mila prodotti.

Tutela dell’Ambiente

Nel 2022 Gruppo Felsineo ha investito in un nuovo impianto a pannelli fotovoltaici che consente di produrre, unitamente all’impianto preesistente, circa 1MW di energia elettrica.

In azienda sono state installate alcune colonnine per la ricarica di auto elettriche, che saranno aumentate nel 2023. Il Gruppo ha lavorato, inoltre, con l’obiettivo di migliorare la gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti derivanti dal processo produttivo. In particolare, è stato finalizzato lo studio di fattibilità relativo al recupero dell’alluminio dalla raccolta delle clip utilizzate per l’insacco dei prodotti, che troverà il suo pieno sviluppo nel 2023. Verrà avviato anche il percorso per ottenere la certificazione ISO 50001, che definisce i requisiti per implementare e migliorare il sistema di gestione dell’energia. Sempre in ambito certificazioni, si procederà allo studio del ciclo di vita (Life Cycle Assessment) delle referenze alto vendenti per l’ottenimento della Certificazione Carbon Footprint (CFP) e della certificazione ambientale di prodotto (EPD).