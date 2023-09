The New Fish: un’indagine illuminante e pluripremiata sull’industria del salmone d’allevamento

Qual è il prezzo ambientale del pesce geneticamente modificato?

Pubblicato da Patagonia, il libro presenta un’indagine illuminante e pluripremiata sull’industria del salmone d’allevamento.

Mangiate più pesce, così dicono i medici. Ma il salmone che stiamo consumando è veramente salutare?

Oggi sappiamo che l’allevamento del salmone ha provocato conseguenze non intenzionali: alcuni di questi nuovi pesci sono scappati dalle gabbie di contenzione, entrando in competizione con altri pesci di mare per nutrirsi. I nuovi arrivati hanno diffuso malattie, si sono sviluppate infestazioni di pidocchi di mare e le popolazioni di salmoni selvatici si sono ridotte.

In un’indagine durata cinque anni e premiata dalla critica, gli autori Simen Sætre e Kjetil Østli hanno esaminato approfonditamente il ruolo della Norvegia nell’industria globale del salmone e, per la prima volta, hanno fornito una valutazione completa degli effetti nocivi legati all’allevamento di questo animale.

Dai pidocchi alle fughe di esemplari, dall’accumulo di escrementi delle gabbie di allevamento nei fiordi attraverso cui nuotano i salmoni selvatici, risalendo i corsi d’acqua per depositare le uova a monte, al fatto che l’allevamento del salmone comporta una netta riduzione di proteine sottratte all’oceano, i risultati non sono incoraggianti. Alcune recenti vittorie, come il divieto di allevamento di pesci in gabbia nelle acque dello Stato di Washington, indicano che stiamo prendendo coscienza del prezzo ambientale richiesto dall’impiego di specie ittiche geneticamente modificate.

Fai clic qui per visualizzare la mappa interattiva di ESRI in cui sono riportate tutte le postazioni mondiali di allevamenti di salmone in mare aperto e il relativo impatto ambientale.

Comprendere gli errori commessi consentirà di evitare di ripeterli in futuro?

The New Fish unisce descrizioni naturalistiche dei fiordi norvegesi, della costa canadese, dei paesaggi islandesi e delle terre australi del Cile al saggio narrativo incentrato sui personaggi e all’indagine giornalistica di taglio classico.

Gli autori sono partiti da questa domanda: che cosa accade quando si crea un nuovo animale e lo si immette in mare? La risposta è racchiusa nelle pagine di questo libro.