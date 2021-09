Nel libro “Metà della Terra” il famoso biologo Edward O. Wilson, riferendosi alla vita sulla terra e negli oceani, scrive che “la Terra ospita due mondi viventi, due ordini radicalmente diversi di ecosistemi (…) minacciati però dall’oblio nello stesso modo”.

Della vita animale e negli oceani si parlerà venerdì 10 settembre alle ore 18 nel nuovo appuntamento online organizzato dall’associazione “il Taccuino di Darwin”.

“Animali e oceani nel clima che cambia. Uno sguardo verso il futuro” è il titolo dell’incontro che vedrà due importanti relatori: Sandro Carniel, oceanografo e dirigente di ricerca presso l’Istituto di Scienze Polari del CNR, e Francesca Buoninconti, naturalista, scrittrice e giornalista scientifica.

Con l’aiuto di Sandro Carniel, autore del libro “Oceani, il futuro scritto nell’acqua” (ed. Hoepli) conosceremo lo stato di salute dei mari e i cambiamenti che il riscaldamento globale sta generando all’ecosistema marino. Perché se per anni la questione climatica è stata affrontata guardando solo in alto, ora è urgente rivolgere lo sguardo anche in basso, nelle profondità marine.

Dai racconti della divulgatrice Francesca Buoninconti, autrice del volume “Senza Confini. Le straordinarie storie degli animali migratori” (Codice Edizioni) scopriremo invece l’importanza delle migrazioni nel mondo animale e i pericoli derivanti dal cambiamento climatico.

Sarà possibile partecipare all’evento nelle seguenti modalità:

Iscrivendosi sulla piattaforma Zoom attraverso il seguente link.

Iscrivendosi entro e non oltre il 9 settembre mandando una mail all’indirizzo: iltaccuinodidarwin@libero.it e specificando nome, cognome e email.

Senza iscrizione ma seguendo la diretta sulla pagina Facebook dell'associazione il Taccuino di Darwin (a questo link).

