DUEROCCHE 2024: progetto pilota per misurare l’impatto degli eventi sportivi

Quest’anno più che mai la Duerocche si svolgerà all’insegna della sostenibilità: la competizione, in programma il 25 aprile nella Marca Trevigiana, sarà infatti la prima gara di trail running ad essere valutata in termini di impatto sociale e ambientale secondo il “Regenerative Event Framework”, un modello di analisi delle performance degli eventi sviluppato da NATIVA – la Regenerative Design Company che accompagna le organizzazioni nel ridisegnare i loro modelli in ottica di sostenibilità – e applicato all’evento attraverso un percorso congiunto con l’azienda SCARPA.



DUEROCCHE 2024: definire delle linee guida di sostenibilità valide per tutto il settore

L’iniziativa ha l’obiettivo di utilizzare il Regenerative Event Framework come solida base per la definizione di una visione – chiamata “ambizione rigenerativa” – che SCARPA intende sposare da qui in avanti, individuando le linee guida che l’azienda richiederà agli organizzatori delle gare di trail running.

In quest’ottica, Duerocche sarà un vero e proprio laboratorio per un progetto pilota che renderà SCARPA il primo brand Outdoor a definire un modello coerente con la vocazione dell’azienda e basato sul framework creato da NATIVA. La competizione verrà infatti analizzata attraverso un set di parametri relativi ad alcuni ambiti – circolarità, capitale naturale, resilienza climatica, educazione e coinvolgimento, benessere felicità e salute – con l’obiettivo di redigere delle pratiche virtuose applicabili a tutti gli eventi della categoria.

Nei giorni precedenti alla gara e il giorno stesso, ne verrà tracciato un profilo attraverso il quale saranno evidenziate le aree di forza e le direzioni di miglioramento e si identificheranno gli elementi che contribuiscono maggiormente all’impatto della competizione e sui quali concentrare la strategia di evoluzione.

Con questo nuovo progetto SCARPA, Società Benefit che ha costruito la propria storia attraverso un’attenzione continua verso l’innovazione e il rispetto dell’ambiente e delle persone, si conferma l’apripista di un nuovo modo di vivere l’attività sportiva.