Hotel e colonnine di ricarica: un’accoppiata che vince  

Il mercato dell’e-mobility è in crescita e con esso stanno nascendo nuovi attori in un mercato in veloce mutamento. Stiamo parlando degli “automobilisti elettrici”, cioè coloro che hanno scelto di abbandonare le auto a benzina per correre incontro al futuro con un’auto elettrica. Questi individui hanno nuovi gusti ma anche e soprattutto nuove esigenze, come ad esempio avere punti di ricarica per le proprie auto elettriche nei luoghi in cui soggiornano. Ecco perché per chi ha un hotel o in generale una struttura alberghiera, avere le colonnine di ricarica significa ottenere nuovi clienti con esigenze diverse. Un’opportunità da anticipare e intercettare, con enormi benefici per tutti. La sfida è tutta nell’organizzazione.

Ne abbiamo parlato su Joinon insieme a Andrea Bertaglio.

