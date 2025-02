Il nuovo libro Circular Fashion Management sarà presentato durante l’evento del 10 marzo “Sustainable & circular fashion e design”

di Camilla Carrara, Research Fellow Bocconi University MUSA Spoke 5

La transizione verso la sostenibilità e la circolarità nella moda trova una nuova guida con il libro Circular Fashion Management – Idee, prospettive e strumenti per catalizzare il cambiamento, curato da Francesca Romana Rinaldi, docente dell’Università Bocconi. Questa nuova pubblicazione edita da Egea – Bocconi University Press, sarà ufficialmente presentata durante l’evento del 10 marzo, organizzato da BioEcoGeo che ha come knowledge partner MUSA, un appuntamento imperdibile per chi opera nel settore moda e desidera comprendere le sfide e le opportunità della circolarità. Il libro propone un approccio innovativo che integra gli aspetti ambientali, sociali e di governance (ESG) per promuovere la circolarità nella moda.



Non si limita a esplorare l’impatto ambientale, ma analizza anche le implicazioni sociali e le strategie di governance necessarie per costruire catene di valore circolari e trasparenti.La pubblicazione, risultato del lavoro dell’osservatorio Monitor for Circular Fashion della SDA Bocconi, esplora tematiche centrali per il settore:

• normative e regolamenti: il contesto europeo, dall’Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) alle strategie per prodotti tessili sostenibili.

• tracciabilità: come fattore abilitante per catene di fornitura circolari.

• greenwashing: un approfondimento sul suo impatto e su come evitarlo.

• sostenibilità sociale: l’importanza dell’inclusione e della sicurezza nelle filiere circolari.

L’evento del 10 marzo offrirà un momento di confronto tra esperti, manager e appassionati di moda sostenibile. Oltre alla presentazione del libro, si discuterà di come Milano possa posizionarsi come capitale della moda circolare, coinvolgendo aziende, istituzioni e cittadini in un dialogo costruttivo.

Gli speaker del panel saranno:

• Francesca Romana Rinaldi, Docente Università Bocconi e Direttrice Monitor for Circular Fashion SDA Bocconi

•Stefano Alini, CEO di Radici InNova RadiciGroup

•Mariagrazia Berardi, EEN Project Manager CNA Lombardia

•Silvia Gambi, fondatrice Solo Moda Sostenibile

Il libro rappresenta uno strumento essenziale per comprendere la complessità e le opportunità del modello circolare, offrendo idee e strumenti pratici per aziende di tutte le dimensioni, con particolare attenzione al ruolo delle PMI.