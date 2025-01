La sostenibilità e l’economia circolare non sono più semplici opzioni per il settore del Fashion Luxury and Design (FLD): sono diventate ormai necessità imprescindibili.

Con l’urgenza di affrontare il cambiamento climatico e di rispondere alle aspettative di consumatori sempre più consapevoli, queste industrie stanno ridefinendo i loro modelli produttivi per allinearsi agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG).

In tale contesto, l’innovazione tecnologica e la collaborazione tra aziende, università e istituzioni rappresentano strumenti fondamentali per promuovere un futuro responsabile e resiliente.

Il 10 marzo 2025, presso il Milano Luiss Hub, si terrà un evento alla sua prima edizione che vuole dare il proprio contributo nella comprensione di questo processo che è una rivoluzione per il settore della moda, del lusso e del design.

Con il titolo “Sustainable, Circular Fashion & Design. Come generare valore per il territorio“, l’iniziativa punta a esplorare le innovazioni più avanzate in tema di sostenibilità ed economia circolare, con un focus particolare su strumenti tecnologici come il Digital Passport e la Blockchain per la tracciabilità della filiera.

L’evento si articola in diverse sessioni progettate per soddisfare le esigenze di un pubblico eterogeneo. Tra le principali attività troviamo:

elevator pitch e matchmaking per favorire collaborazioni tra aziende e giovani imprenditori;

per favorire collaborazioni tra aziende e giovani imprenditori; panel su innovazioni di prodotto, materiali e processi;

di prodotto, materiali e processi; innovazione nel business model, nella supply chain e nel retail;

approfondimenti sul tema del circular fashion management ;

; panel con incubatori e acceleratori a supporto di startup e PMI;

a supporto di startup e PMI; approfondimenti su temi di circolarità e sostenibilità, dedicati a scuole e istituti tecnici ;

; panel dedicato a bandi e finanziamenti.

Inoltre, ampio spazio sarà anche dedicato all’avanzamento del progetto MUSA (Multilayered Urban Sustainability Action), l’Ecosistema dell’Innovazione finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il progetto vede la collaborazione tra l’Università di Milano-Bicocca, ente proponente, il Politecnico di Milano, l’Università Bocconi, l’Università Statale di Milano e numerosi partner pubblici e privati. MUSA nasce a Milano come risposta alle sfide che la realtà metropolitana affronta nella transizione verso le tre dimensioni della sostenibilità: ambientale, economica e sociale. E con un’ambizione: quella di inaugurare un nuovo modello di collaborazione pubblico-privata replicabile a livello nazionale e

internazionale.

Innovazione dell’evento

L’evento si distingue per il suo approccio innovativo, che integra soluzioni tecnologiche avanzate e modelli di economia circolare. Il Digital Passport e la Blockchain permettono di migliorare la tracciabilità e la trasparenza lungo la filiera produttiva, contrastando la contraffazione e rafforzando la competitività delle imprese locali. Questi strumenti, uniti a modelli aziendali di progettazione sostenibile e all’estensione del ciclo di vita dei prodotti, rappresentano una risposta concreta alle sfide ambientali e sociali che caratterizzano l’industria contemporanea.

Un evento strategico per il territorio

MUSA, con le università milanesi partner – Università di Milano-Bicocca, Politecnico di Milano, Università Statale di Milano e Bocconi – partecipa come knowledge partner, contribuendo con il proprio expertise accademico e scientifico.

Grazie a questo coinvolgimento, l’evento si pone come un catalizzatore anche per i giovani che vogliono esplorare il settore moda e design, rafforzando il legame tra istruzione e mondo produttivo. Questo dialogo tra accademia, aziende e amministrazioni pubbliche è fondamentale per promuovere una transizione concreta verso l’economia circolare.

L’evento di marzo 2025 punta a consolidare inoltre il ruolo della Lombardia come centro di innovazione sostenibile, offrendo un’opportunità unica ai player già attivi sul territorio e alle start-up che propongono soluzioni applicabili in questi settori. Anche grazie al supporto del Comune di Milano, l’iniziativa rappresenta una piattaforma strategica per lo sviluppo di nuovi modelli di business e per l’adozione di pratiche più responsabili in tutto il settore.

Nelle prossime settimane, tutte le informazioni relative a “Sustainable, Circular Fashion & Design. Come generare valore per il territorio” saranno disponibili sul sito di BioEcoGeo e sulla nostra pagina Linkedin.