Occhio al Ponte: nasce la rete civica per il futuro del Ponte San Michele

Nasce la rete “Occhio al Ponte”: partecipazione e territorio al centro

Un nuovo ponte sull’Adda è necessario, ma non a qualsiasi costo. Da questa consapevolezza nasce “Occhio al Ponte”, una rete che riunisce cittadini, associazioni, imprese, comitati ed enti locali con un obiettivo chiaro: partecipare attivamente alle scelte sul futuro del territorio.

Non si tratta di un movimento “contro”, ma di un’iniziativa che chiede un confronto trasparente con istituzioni e progettisti. L’obiettivo è garantire che il nuovo attraversamento migliori davvero mobilità, qualità della vita e sostenibilità, senza compromettere un equilibrio territoriale già fragile.



Una rete per informare e costruire alternative

“Occhio al Ponte” nasce per colmare un vuoto: quello dell’informazione e del coinvolgimento reale delle comunità locali. La rete promuove dati, analisi e proposte, chiedendo che le amministrazioni – a partire dai sindaci dei territori più coinvolti – siano ascoltate nei processi decisionali.

Il punto di partenza è chiaro: il ponte serve, ma deve essere parte di una visione più ampia. Un’infrastruttura non può essere progettata senza considerare gli impatti su viabilità, ambiente, salute e paesaggio.

Il progetto proposto e le criticità

Il progetto sviluppato da RFI e Regione Lombardia prevede la realizzazione di un nuovo ponte stradale e ferroviario a circa 30 metri dal Ponte San Michele, con traffico aperto a veicoli, mezzi pesanti e treni merci, anche in orario notturno.

Una soluzione che solleva diverse criticità. Gli studi sul traffico commissionati da Provincia di Lecco e Comuni evidenziano un aumento significativo dei flussi locali: fino al +135% in alcune aree, con benefici quasi nulli sulla velocità media.

Più traffico significa anche più inquinamento atmosferico e acustico, maggiore pressione sui centri abitati e una riduzione della qualità della vita. A questo si aggiunge il rischio di svalutazione delle abitazioni e l’incertezza sulla futura manutenzione del Ponte San Michele, che non sarebbe più in capo a RFI.

Le richieste della rete

La rete “Occhio al Ponte” avanza richieste precise:

individuare una collocazione alternativa per il nuovo ponte

inserirlo in una pianificazione territoriale complessiva

tutelare il valore storico e paesaggistico del Ponte San Michele

evitare un aumento insostenibile del traffico, soprattutto pesante

proteggere i centri abitati e le attività economiche

In questa direzione si inserisce anche la proposta dei Comuni più coinvolti: mantenere il Ponte San Michele per uso ferroviario e ciclopedonale e realizzare un nuovo ponte viario più a sud, in una posizione meno impattante.

18 aprile: la manifestazione per il futuro dell’Adda

Per portare questi temi all’attenzione pubblica, la rete organizza una manifestazione il 18 aprile, promossa proprio da “Occhio al Ponte”. Un momento di confronto e partecipazione aperto a cittadini, istituzioni e stakeholder.

L’iniziativa vuole essere un segnale chiaro: le scelte infrastrutturali non possono essere calate dall’alto, ma devono nascere dal dialogo con i territori. Il futuro dell’Adda riguarda tutti e richiede responsabilità condivisa.

Un ponte che unisca davvero

“Occhio al Ponte” sintetizza così il proprio approccio: non un’opposizione pregiudiziale, ma un invito a “tenere d’occhio” le decisioni che segneranno il futuro del territorio.

La sfida è costruire un’infrastruttura che unisca davvero: non solo due sponde del fiume, ma sviluppo e sostenibilità, mobilità e qualità della vita, innovazione e tutela del paesaggio.