Dal 14 al 16 aprile torna, nelle principali piazze e vie di Bergamo, BikeUP, la prima fiera internazionale su e-bike, cicloturismo e mobilità elettrica.

Anche in occasione di questa nuova edizione, si conferma il sodalizio tra la manifestazione e Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia, che aderirà all’iniziativa come sponsor ed espositore, offrendo ai partecipanti l’opportunità di effettuare free test drive di ID. Buzz e del nuovo veicolo commerciale (VIC) ID. Buzz Cargo di Volkswagen.

L’iconico van ispirato al leggendario Bulli, ridisegnato, 100% elettrico e totalmente connesso, sarà disponibile per la prova gratuita presso lo stand posizionato tra il Sentierone e Via Tasso.

Si tratta di una storia ormai consolidata quella tra la Casa automobilistica tedesca e la mobilità sostenibile: entro il 2030, infatti, Volkswagen ambisce a superare abbondantemente i requisiti del Green Deal dell’Unione Europea, che vedono almeno il 70% delle vendite in Europa costituite da veicoli 100% elettrici.

Anche Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia sostiene la svolta verso un futuro a zero emissioni: la scelta di partecipare a BikeUP con il nuovo ID. Buzz Cargo nasce proprio dalla consapevolezza che, per guardare al futuro in modo sostenibile e attento all’ambiente, è necessario partire dal passato. L’icona d’altri tempi, simbolo di libertà e viaggi, nella sua nuova versione VIC acquisisce un fascino inedito, dove la moderna tecnologia intelligente si unisce a un senso dello spazio completamente nuovo, rendendo ID. Buzz Cargo il perfetto alleato, anche al lavoro.

La mobilità sostenibile è il denominatore comune di tutta la linea, rappresentando un approccio olistico per un futuro più attento alle questioni climatiche: ID. Buzz infatti, al momento della consegna, possiede un bilancio neutro in termini di CO2 e successivamente viaggia a zero emissioni locali.

“ La partecipazione a BikeUP – spiega Gianmaria Berziga, Direttore Generale e Amministratore Delegato di Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia – rappresenta ormai un appuntamento al quale Bonaldi non vuole rinunciare. La scelta, poi, di prendere parte alle esposizioni con il nuovo VIC ID. Buzz Cargo nasce principalmente da due motivi: in primo luogo, dalla consapevolezza dell’importanza ricoperta dal valore della sostenibilità ambientale in qualsiasi ambito della vita, e quindi anche nella sfera lavorativa. In secondo luogo, nonostante il mercato molto difficile, numericamente piccolo e segmentato, possiamo affermare con soddisfazione che la quota di mercato delle vendite di veicoli commerciali nella provincia di Bergamo del 2022 (5,30%) ha visto un sensibile incremento rispetto al dato del 2021 (4,70%): da qui la scelta di dare ancora più visibilità al VIC ID. Buzz Cargo, una tipologia di veicolo che, in quanto elettrico, può davvero fare la differenza.”

“L’indice di soddisfazione dei nostri clienti – afferma Fabio Brioschi, Brand Manager Volkswagen Veicoli Commerciali per Bonaldi – Gruppo Eurocar Italia – è 5/5: grazie a questo punteggio Bonaldi si posiziona nelle top20 concessionarie del marchio in Italia. Questa valutazione rappresenta il frutto di un’estrema attenzione a tutte le tipologie di cliente da parte del personale del Gruppo, oltre a costituire uno sprono a fare sempre meglio, per mantenere e incrementare i nostri standard.”

Ma quest’anno BikeUP raddoppia: alle 3 giornate di Bergamo, si aggiungono le date del 5, 6 e 7 maggio a Torino, dove il Gruppo Eurocar Italia sarà presente con la concessionaria Rinaldi all’esposizione presso il Parco del Valentino. Ulteriore opportunità, questa, per avvicinarsi al mondo dell’elettrico e dei Veicoli Commerciali Volkswagen.