Allevatori custodi del territorio

Quando si discute dell’allevamento in chiave ambientale, l’attenzione tende spesso a concentrarsi su indicatori globali come le emissioni di gas serra, l’impronta idrica o l’uso del suolo. Questa prospettiva rischia di appiattire la complessità del tema, oscurando una dimensione fondamentale e concreta dell’allevamento, anche in Italia: il suo profondo legame con il territorio.

In molte aree rurali, specialmente quelle interne, marginali o montane, gli allevatori non sono semplicemente produttori di carne, latte o formaggi. Essi svolgono, spesso senza un adeguato riconoscimento, una funzione multifunzionale di presidio ambientale, sociale e culturale. L’allevamento contribuisce in maniera sostanziale al mantenimento del paesaggio agrario, alla gestione attiva del territorio e alla conservazione della biodiversità.

Il pascolamento, ad esempio, è una pratica che favorisce la biodiversità vegetale, limita il rischio di incendi boschivi, contrasta l’avanzamento della boscaglia e l’erosione dei suoli. Gli animali contribuiscono alla fertilità del terreno attraverso i loro escrementi e, se ben gestiti, permettono una rotazione sostenibile delle colture. In questo contesto, l’allevamento non è una minaccia per l’ambiente, ma un elemento di equilibrio ecologico. La presenza dell’uomo in questi territori non è neutra. Sul piano sociale ed economico, gli allevatori rappresentano una componente vitale delle comunità locali.

In Italia, la zootecnia è radicata nei territori

Tengono vive filiere agroalimentari corte, tramandano saperi tradizionali, valorizzano razze autoctone e producono alimenti di qualità legati all’identità culturale dei luoghi. Dove ci sono allevatori, ci sono sentieri battuti, boschi gestiti, pascoli mantenuti vivi, malghe che non cadono in rovina, acqua incanalata e strutture idrauliche che funzionano.

In molte aree rurali, l’allevamento è spesso l’unica attività che consente la permanenza umana sul territorio, contrastando lo spopolamento e la desertificazione, anche demografica.

L’Italia, in particolare, vanta una zootecnia fortemente radicata nei territori, dove la produzione animale si integra con la gestione del paesaggio e la valorizzazione delle risorse locali. Laddove l’attività agro-pastorale è cessata, invece, cresce la probabilità di trovare versanti che franano, sterpaglie che avanzano, incendi che divampano con più facilità, fauna selvatica fuori controllo e paesi che si svuotano. La scomparsa dell’allevatore non lascia semplicemente “più spazio alla natura”, come si potrebbe pensare, ma genera spesso una natura più fragile, disordinata, vulnerabile.

Questo è particolarmente evidente nelle zone di montagna, dove il lavoro dell’allevatore è faticoso, poco remunerato e poco riconosciuto. Eppure, è proprio in questi contesti che l’allevamento rappresenta un raro equilibrio tra attività economica e sostenibilità ambientale. Ad esempio, le vacche, le capre e le pecore che pascolano liberamente su terreni altrimenti inutilizzabili non solo forniscono prodotti alimentari di qualità, ma svolgono un’azione di sfalcio naturale, impediscono il propagarsi incontrollato della vegetazione, mantengono aperti gli spazi che altrimenti si chiuderebbero. È un lavoro silenzioso, ma essenziale, che riduce il rischio idrogeologico e contribuisce alla bellezza e alla vivibilità del paesaggio.

Il valore culturale degli allevamenti

Oltre agli aspetti ambientali, spesso citati nel dibattito sull’allevamento, esiste una dimensione altrettanto cruciale, benché meno visibile: il valore culturale, umano e identitario delle pratiche zootecniche tradizionali. Ogni allevamento radicato nel territorio è molto più di un’unità produttiva: è un nodo vivente in una rete di saperi locali, relazioni intergenerazionali, pratiche tramandate, forme di linguaggio e modi di vita che rappresentano un autentico patrimonio culturale immateriale.

Dalla transumanza alle fiere di paese, la zootecnia rurale racconta storie di equilibrio millenario tra uomo, animali e ambiente. Questi sistemi agro-pastorali sono il risultato di un adattamento ecologico e culturale stratificato, che ha modellato i paesaggi italiani e ha dato origine a un’incredibile varietà di prodotti tipici, molti dei quali tutelati da Presìdi e marchi DOP.

Liquidare questi modelli in blocco, come propongono alcuni approcci ideologici che demonizzano tutta la zootecnia, ad esempio, in nome della neutralità climatica, significa non solo compromettere una fetta importante della produzione alimentare, ma disintegrare un pezzo di civiltà. Si perderebbero forme di conoscenza pratica non riproducibili industrialmente, e con esse la capacità di coabitare con territori fragili, come le aree montane o marginali. Difendere questi modelli non è un atto di nostalgia, ma una scelta strategica per il futuro.

Il ruolo dell’allevatore va rivalutato

In un mondo che cerca soluzioni sostenibili, resilienti e localizzate, il ruolo dell’allevatore deve essere rivalutato e messo al centro delle politiche agroalimentari, anche in un’ottica di sicurezza alimentare tutt’altro che scontata. Chi oggi percorre le montagne o le campagne italiane e incontra un allevatore non sta osservando un residuo del passato, ma incrociando una delle figure chiave dell’agricoltura del futuro: quella capace di unire produzione e paesaggio, economia e cultura, tecnica e cura.

Ignorarlo significa abbandonare territori già fragili al degrado e allo spopolamento. Sostenerlo, invece, significa decidere quale modello di società, ambiente e alimentazione vogliamo costruire nei prossimi decenni. Non si tratta di garantire sopravvivenza con misure assistenzialistiche, ma di attuare politiche di sviluppo intelligente: investimenti infrastrutturali, accesso a tecnologie appropriate, sburocratizzazione, filiere corte eque, riconoscimento del valore multifunzionale del lavoro agricolo e zootecnico. Ciò che serve davvero è un cambiamento culturale: smettere di considerare la produzione di cibo come una variabile solo economica o ambientale, e riconoscerla come atto di cura del territorio e della comunità. Un’agricoltura sostenibile non è solo efficiente, è anche umana, relazionale, radicata.