Citec per una mobilità più agile, equa e pulita

Citec sostiene la conferenza sul Bike to work a Torino, durante la quale presenterà due soluzioni dedicate agli enti territoriali preposti alla realizzazione e alla manutenzione delle infrastrutture ciclabili.

“Move people, not cars”. Probabilmente, questa è la frase che racchiude tutta la visione di Citec, specialista della mobilità urbana da 30 anni e leader nella pianificazione, gestione, sviluppo e regolamentazione dei trasporti. Società fondata a Ginevra nel 1994, il gruppo conta oggi 9 agenzie tra Svizzera, Francia e Italia ed è da sempre impegnata in attività di analisi delle relazioni tra le diverse componenti della mobilità urbana, in un approccio integrato e multimodale.

Obiettivo della società è contribuire all’accelerazione della transizione dei sistemi di trasporto verso una mobilità più agile, equa e pulita.

Citec mette la sua competenza nelle Scienze della Mobilità al servizio della comunità in diversi settori: dai piani di mobilità alla modellizzazione multimodale, dai PSCL al digitale, dalla mobilità per i Grandi Eventi alla logistica urbana.

Negli anni è cresciuta sempre più l’esperienza con gli Enti territoriali, tanto che Citec ha recepito il fabbisogno di disporre di strumenti digitali per raccogliere dati, sviluppare analisi e pianificare interventi su percorsi e reti ciclabili.

Citec sostiene la Conferenza sul Bike to work a Torino

Mettendo a frutto l’expertise tecnica e ingegneristica, Citec ha deciso di partecipare alla conferenza “In sella al cambiamento: il bike to work dal concetto all’azione” all’interno della X edizione di BikeUP che si svolgerà a Torino dal 24 al 26 maggio.

Durante l’evento, Citec presenterà due soluzioni in grado di rispondere efficacemente alle aspettative degli Enti preposti alla realizzazione e alla manutenzione delle infrastrutture ciclabili: abiBIKE e Bike Survey.

Inoltre, avendo collaborato con Regione Piemonte allo sviluppo del PRMC, gli applicativi sono stati sviluppati in coerenza con le linee guida per la digitalizzazione dei percorsi della rete ciclabile regionale.

Per maggiori informazioni sull’evento e per iscrizioni: biketowellness.it