Earth Day 2020: una giornata per salvaguardare il Pianeta e ridisegnare il futuro

Anche la Giornata Mondiale della Terra (Earth Day), che quest’anno festeggia il suo cinquantesimo compleanno, ha dovuto modificare i propri programmi a causa dell’emergenza Coronavirus. La cosa sembra non aver troppo scalfito l’organizzazione che ancora una volta si è dimostrata al passo coi tempi e ha prontamente virato tutte le celebrazioni con dirette streaming.



Quella che fino al 2019 era stata una mobilitazione fisica di milioni di individui, oggi si è trasformato in un evento digitale. Una gigantesca maratona virtuale che, per 24 ore, attraverserà il Pianeta e raccoglierà azioni grandi e piccole, testimonianze e impegni a favore del Pianeta. Non solo. Ci saranno anche incontri, dibattiti, musica per ripensare a come salvaguardare il Pianeta e le sue risorse. E ridisegnare il futuro.

Earth Day 2020, parola d’ordine: lotta al climate change

Il tema della Giornata della Terra 2020 è l’azione per il clima. L’enorme sfida che il climate change porta con sé è l’argomento più urgente per questo 50° anniversario. Le prove scientifiche sono chiare e inconfutabili: l’attività umana sta accelerando il riscaldamento globale a un ritmo allarmante. Gli scienziati hanno avvertito che abbiamo poco più di un decennio per dimezzare le emissioni ed evitare gli impatti più devastanti del cambiamento climatico su fornitura alimentare, sicurezza nazionale, salute globale, condizioni meteo e altro ancora.

Mentre i grandi del Pianeta temporeggiano e inseguono la via dei negoziati Onu per trovare la quadra al problema, il cambiamento può partire dal basso. Come? Con una serie di azioni, piccole o grandi, tarate sulla propria quotidianità. Il sito earthday.org le mette fila, offrendo una rapida panoramica sulle possibilità.

Un esempio potrebbe essere partecipare all’Earth Challenge 2020, progetto lanciato per creare la più grande comunità di Citizen Science (Scienza dei cittadini). Grazie ad un app, disponibile in 11 lingue, è possibile divenire delle sentinelle ambientali, raccogliendo dati che saranno integrati in un’unica piattaforma. Per la Giornata della Terra 2020, ci si concentrerà su qualità dell’aria e l’inquinamento da plastica ma nei prossimi mesi toccherà anche tematiche come insetti, qualità idrica, sicurezza alimentare e impatto sul clima locale.

Come partecipare alla Giornata della Terra 2020

Più semplicemente, ci si può tenere informati. Durante le 24 ore della Giornata della Terra 2020, la maratona digitale #Earthrise collegherà virtualmente il pianeta con discussioni, inviti all’azione, spettacoli e video didattici. L’Italia aprirà le celebrazioni mondiali con un focus dedicato a Papa Francesco al quinto anniversario della sua Enciclica ecologica, il Laudato si’. Non solo. Il Belpaese ha un palinsesto ad hoc creato da Earth Day Italia e Movimento dei Focolari, che andrà in onda il 22 aprile su Rai Play. Parliamo di #OnePeopleOnePlanet, staffetta digitale che raccoglierà assieme artisti, scienziati, giornalisti, rappresentanti istituzionali e gente comune in una diretta streaming di 12 ore.

OnePeopleOnePlanet, spiegano gli organizzatori, incarna lo spirito del Villaggio per la Terra dei cui la maratona mediatica riprenderà i temi. Spazio dunque a educazione ambientale, tutela della natura e sviluppo sostenibile, solidarietà, partecipazione. Gli spettatori da casa potranno partecipare interagendo con la piattaforma web e i social, utilizzando gli hashtag della giornata: #OnePeopleOnePlanet, #CosaHoImparato, #EarthDay2020, #iocitengo, #VillaggioperlaTerra, #focolaremedia.