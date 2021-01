Fonte San Rubinetto: torna l’iniziativa del Gruppo CAP

Buona, economica, sicura: è l’acqua di casa, quella più ecologica, perché minimizza sprechi, non comporta l’uso di plastica e imballi e nemmeno di vetro, e quella che deve superare il maggior numero di controlli qualità. Per questa ragione, fino al 18 febbraio Gruppo CAP promuove la campagna Fonte San Rubinetto.

Torna infatti, dopo la grande partecipazione della scorsa edizione, l’iniziativa ideata dal gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, quest’anno in veste completamente digital, volta a promuovere l’utilizzo dell’acqua del rubinetto, la “fonte di casa tua”.

Buona, sostenibile, ricca di sali minerali ed economica (1.000 litri d’acqua costano quanto un caffè!), l’acqua di casa resta la soluzione migliore per dissetarci, una sorgente letteralmente a chilometro zero, talmente sicura da essere stata la prima acqua nel nostro Paese a ottenere il marchio di sicurezza internazionale Water Safety Plan. Insomma, una vera e propria acqua “da sommelier”.

«Al termine di un anno trascorso principalmente tra le mura domestiche, spiega Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo CAP, ci rendiamo conto più che mai di quanto l’acqua che sgorga dai nostri rubinetti sia fondamentale per lo svolgimento di gran parte delle nostre attività quotidiane: quello che però spesso dimentichiamo è che si tratta della soluzione migliore anche per dissetarci. Bere l’acqua del rubinetto è la scelta giusta sia per via della sua bontà e qualità, sia come gesto virtuoso di rispetto per l’ambiente».

Quest’anno la campagna Fonte San Rubinetto arriva nelle case di tutti – proprio come l’acqua! – attraverso una novità, uno spot che gioca sull’equivoco, mettendoci davanti al pregiudizio che spesso nutriamo nei confronti dell’acqua del rubinetto. Lo spot mostra un uomo affascinante ed elegante, intento a sorseggiare qualcosa da un bicchiere, qualcosa che solo poi si rivelerà essere non un liquore pregiato, come sembrerebbe dall’intenzione e dal tono, ma acqua, la migliore, quella di casa sua!

Guarda lo SPOT