Giornata mondiale diritti dei consumatori: gli ecotips di WWF

Wwf: consumiamo a livello globale l’equivalente di quasi 2 pianeti, urge un cambio di rotta. L’umanità immette ogni anno in atmosfera circa 36 miliardi di tonnellate di co2

Il 15 marzo è la Giornata mondiale dei diritti dei consumatori e oggi più che mai è necessario cambiare rotta e abbracciare risparmio ed efficienza energetica, per aiutare il Pianeta e alleggerire il peso delle nostre bollette. Il WWF ricorda come molte delle nostre scelte quotidiane, anche quelle più insignificanti, abbiano un impatto sul Pianeta e sul cambiamento climatico, ad esempio quelle alimentari.

Basti dire che l’80% della deforestazione mondiale è dovuto alla necessità di fare sempre più posto ai pascoli per la produzione di carne e alle coltivazioni di soia, palma da olio, cacao, caffè, richiesti soprattutto dai Paesi occidentali che consumano (e sprecano) sempre di più.

Oggi a livello medio mondiale usiamo l’equivalente di quasi 2 Pianeti. Se tutti gli abitanti della Terra consumassero risorse come noi italiani, i Pianeti di cui avremmo bisogno sarebbero 2,7! Se non cambiamo presto rotta, la nostra stessa civiltà è a rischio. Andando avanti a questi ritmi nel 2050 l’umanità potrebbe consumare 3 volte la capacità ecologica del Pianeta, in pratica ci sarebbe bisogno di 3 Pianeti: questo è evidentemente assurdo e fisicamente impossibile.

Gli Ecotips del WWF passano inoltre per una casa meno calda in inverno, dove 20 gradi e un maglione in più possono bastare, a consumi più efficienti (gli elettrodomestici incidono tra il 50 e l’80% sul costo della bolletta dell’energia), all’attenzione nell’uso dell’acqua all’abbandono dell’usa e getta, alla riduzione degli imballaggi, soprattutto in plastica, quando non necessari fino all’attenzione a come ci muoviamo, privilegiando le passeggiate a piedi, in bicicletta e l’uso del treno e dei mezzi pubblici nelle nostre città. Il Pianeta, e le generazioni future, ci ringrazieranno!

Piccole azioni, grande impatto: consigli del WWF per ridurre il nostro “peso” sul Pianeta sulla pagina Ecotips