La ricarica (elettrica) che da valore al tuo tempo

L’emergenza Covid non è ancora conclusa e forse ci vorrà ancora del tempo prima che si possa tornare a una vita senza il timore di possibili contagi e con la serenità che avevamo solo pochi mesi fa. Però, nonostante le precauzioni che ormai abbiamo imparato molto bene a mettere in pratica (mascherina e distanziamento sociale), presto potremo tornare a viaggiare e a muoverci come abbiamo sempre amato fare.

E se muoversi significherà farlo con un’auto elettrica, allora scopriamo insieme come vivere il momento della ricarica non più come un fastidio o un’incombenza, ma come un’occasione per valorizzare il nostro tempo.

La tecnologia in questo ci è venuta incontro e c’è chi questa intuizione l’ha avuta parecchi anni fa e ha deciso di creare esperienze, invece di vendere solo energia.

Stiamo parlando di evway, che ha realizzato una piattaforma in grado di offrire una mappa delle colonnine di ricarica in Italia e in Europa associate ad informazioni non solo di tipo tecnico (esatta ubicazione, potenza, tipo di presa, modalità di accesso, necessità o meno di tessera) ma anche di tipo esperienziale: opportunità per un pranzo, dello shopping, una visita ad un’attrazione locale. Il tutto, appunto, mentre il proprio veicolo elettrico si ricarica.

