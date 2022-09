Hotel Milano Scala, il primo hotel zero emissioni di Milano, rinnova il suo impegno per raggiungere più alti livelli di sostenibilità.

L’Hotel Milano Scala, primo hotel zero emissioni a Milano, rinnova il suo impegno nella riduzione dell’impatto ambientale della sua attività. Infatti sono stati recentemente adottati una serie di accorgimenti volti ad ottimizzare i consumi e a ridurre gli sprechi per garantire ai propri ospiti il massimo del comfort e la certezza di un soggiorno sostenibile.

Diverse le novità ecosostenibili introdotte dall’Hotel: il sistema di depuratori dell’acqua Culligan, il quale permette di riutilizzare bottiglie in vetro e di abbandonare definitivamente l’acqua confezionata nell’ottica di un consistente risparmio energetico per il riciclo del materiale e l’adozione di depuratori d’aria indoor Philips, utili negli spazi chiusi per la rimozione fino al 99% di virus e aerosol, allergeni e agenti inquinanti presenti nell’aria.



La vocazione dell’Hotel Milano Scala all’eco-sostenibilità si esprime in ulteriori piccoli ma fondamentali accorgimenti. La completa sostituzione della plastica con carta riciclata e riciclabile, utilizzata per biglietti da visita, materiali informativi e directory, e l’eliminazione di penne in plastica, sostituite da biro in carta riciclata e fibra di mais 100%.

Nelle camere, a disposizione degli ospiti sono stati adottati principalmente prodotti BIO, come succhi di frutta e tè per il minibar ed eliminate le bottiglie in plastica e vetro, introducendo acqua in brick il cui riciclo richiede un minore dispendio di energia; nelle sale meeting sono stati introdotti i nuovi sottomano, realizzati con materiale ecosostenibile; presso il Bistrot Milano Scala è stata adottata la fibra di cellulosa per i porta menù che consente un abbandono definitivo della vecchia pelle ed ecopelle.



L’Hotel Milano Scala si riconferma un’eccellenza in materia di sostenibilità ambientale. Si tratta infatti di uno dei pochissimi hotel in Italia a servirsi di un sistema di climatizzazione, trattamento dell’aria e produzione d’acqua calda a recupero di calore, realizzato grazie alla tecnologia Mitsubishi Electric, completamente alimentato ad energia elettrica fornita da provider che utilizzano esclusivamente fonti pulite e rinnovabili. L’applicazione di queste tecnologie ad elevate prestazioni ambientali consente, infatti, un risparmio energetico annuo del 45% e una riduzione di emissioni di CO2 pari a 417,5 tonnellate.

Un’attenzione al cliente consolidata anche nella ristorazione che, oltre alle innovazioni in materia di sostenibilità, offre al cliente prodotti biologici e a km 0 provenienti dall’orto sul tetto e da una serie di aziende agricole delle zone limitrofe a Milano.