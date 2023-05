Il nuovo film di Patagonia: Ascend, cinque donne afgane che trovano una casa nell’arrampicata

ASCEND è stata fondata nel 2014 in Afghanistan da Marina LeGree, con il desiderio di creare per le ragazze opportunità di trovare la loro forza e la fiducia in sé stesse attraverso lo sport.



“Crescendo in una società dominata dagli uomini, ti viene sempre ricordato che sei debole. È questo il motivo per cui ho iniziato ad arrampicare. Per dimostrare a me stessa che sono forte, mentalmente e fisicamente”, dice Mina Bakhshi, una delle donne che si sono unite ad ASCEND.

“Siamo passati dall’essere un’organizzazione che dava potere alle ragazze in Afghanistan a una che evacua e reinsedia i rifugiati”, dice Marina LeGree. “Ragazze che credono di poter seguire la loro strada, di poter fare le proprie scelte: tutto questo ci è stato portato via in un solo giorno”.

Cinque donne di ASCEND sono state trasferite in North Carolina, dove hanno messo radici e cercato di trovare una nuova casa attraverso l’arrampicata. Le alpiniste dello Yosemite Search and Rescue (YOSAR), Merryn Venugopal e Michelle

Pellette, hanno stabilito un legame con il gruppo, per introdurlo alle sfide del climbing nello Yosemite.

“L’obiettivo di ASCEND è quello di dare forza alle donne attraverso la leadership e l’arrampicata”, spiega Alison Kaplan, Climbing Ranger del Parco Nazionale dello Yosemite. “Sembra che molte delle donne che hanno fatto parte di questa comunità abbiano condiviso il desiderio di aiutare altre donne e di portarne ancora di più nella community dell’arrampicata”.

ASCEND è una storia sull’emancipazione femminile e sull’arrampicata come filo conduttore delle comunità.

Guarda il film completo.