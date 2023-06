Nuovo volto e nuove iniziative per la campagna alla scoperta della plastica

A due anni dal suo lancio il progetto “La Plastica è cambiata, cambia idea sulla plastica” si aggiorna, con un nuovo sito e la promozione di una serie di nuovi progetti.

Sono passati quasi due anni dal lancio della campagna “La plastica è cambiata, cambia idea sulla plastica” iniziativa promossa da Alpla, azienda globale operante nel settore degli imballaggi in materiale plastico, per sensibilizzare i consumatori sul corretto utilizzo degli imballaggi plastici e fare cultura su uno dei materiali più importanti e al tempo stesso contrastati, ma che resta un elemento indispensabile della nostra quotidianità: la plastica.

Nel corso di questi mesi abbiamo assistito a molti cambiamenti e, certamente anche grazie a iniziative di questo genere, abbiamo raggiunto un diverso livello di maturità verso le tematiche ambientali e un atteggiamento più consapevole verso l’uso corretto dei materiali, soprattutto in ottica di smaltimento e riciclo. La scelta di fare cultura si dimostra ancora una volta una strategia vincente per smuovere una serie di preconcetti e rendere più persistente il suo impatto attraverso l’inconfutabilità di fatti concreti.

Ed è proprio su questo principio volto alla continua diffusione e consolidamento della cultura della plastica che prendono vita le nuove iniziative della campagna. Prima fra tutte il lancio di un nuovo sito, progettato da Bewe, l’agenzia di comunicazione che ha ideato e realizzato il progetto La plastica è cambiata, cambia idea sulla plastica e sviluppato per ospitare e divulgare il racconto del progetto che è sempre più ricco di notizie, curiosità, video che aiutano a scoprire l’altro volto della plastica. Una narrazione sostenuta anche tramite la testimonianza diretta di chi si sta impegnando a promuovere il progetto con soluzioni di packaging sempre più green e a offrire maggiori conoscenza e consapevolezza ai consumatori della plastica. Una raccolta di interviste, quale racconto a più voci, in cui i dipendenti, i responsabili dei vari settori, i fornitori, i clienti, tutta la filiera della plastica partecipano a uno story telling sempre più basato sui fatti, è a disposizione sul sito per chi volesse approfondire.

Per facilitare e rendere ancora più accattivante la fruizione dei contenuti a supporto di un corretto riciclo della plastica, è stato creato Plastic Bot, un simpatico personaggio che piace ai piccoli e ai grandi e che, mediante il semplice linguaggio delle immagini, è in grado di spiegare efficacemente e in forma molto semplice i concetti di base che ruotano attorno al mondo della plastica. Grande spazio, poi, viene dedicato ai consumatori di domani, che dovranno essere più informati e, quindi, consapevoli. È stata messa a punto una serie di iniziative dedicate all’educazione ambientale dei più piccoli, invitati a esprimere tutta la loro fantasia e inventiva attraverso la realizzazione di lavori creativi che vedono nella plastica il principale materiale d’uso. I lavori saranno via via ospitati in una gallery del nuovo sito.

Un progetto parallelo a quello delle scuole primarie verrà presto lanciato anche negli istituti di livello superiore, dove gli studenti verranno coinvolti in iniziative espressive che verranno svolte in parallelo a quelle più tradizionali.