Quando il pascolamento rigenera: l’allevamento che fa bene al suolo

Quando si parla di allevamento, il discorso tende a concentrarsi quasi esclusivamente sugli aspetti negativi, spesso esagerati o presentati senza le dovute distinzioni. Quasi mai, invece, si parla delle potenzialità positive che un allevamento ben gestito può offrire all’ambiente, contribuendo anche significativamente alla rigenerazione degli ecosistemi. Vediamo dunque come e in quali condizioni l’allevamento può diventare una risorsa per la tutela ambientale.

Pascolamento controllato e pascolamento adattivo multi-paddock

Un esempio emblematico è rappresentato dal pascolamento controllato, noto anche come pascolamento rotazionale o adattivo, che consente di ristabilire vegetazione benefica sul suolo. Questa tecnica prevede lo spostamento regolare degli animali da un’area all’altra, evitando il sovra-pascolamento e consentendo al terreno il tempo necessario per rigenerarsi. In molti casi, questo metodo riproduce il comportamento naturale degli erbivori selvatici, che si muovono continuamente alla ricerca di alimento, lasciando alle piante il tempo di ricrescere.

Tra le pratiche più efficaci vi è il pascolamento adattivo multi-paddock, che consiste nel far ruotare frequentemente gli animali tra piccoli recinti (paddock), in modo da garantire un impatto breve ma intenso su ogni area. Questo approccio ha dimostrato risultati sorprendenti: ad esempio, può aumentare fino al 13% il contenuto di carbonio organico nel suolo rispetto ai pascoli tradizionali. I benefici non si fermano qui.

Il pascolamento adattivo migliora anche la struttura del suolo, favorendo una maggiore infiltrazione dell’acqua, riducendo la compattazione, stimolando la biodiversità microbica e contribuendo a un miglior equilibrio tra la biomassa vegetale e animale. Si tratta dunque di una pratica che, se ben applicata, non solo riduce l’impatto ambientale dell’allevamento, ma rigenera attivamente gli ecosistemi.

I benefici del pascolamento controllato

Quando gli animali pascolano in modo controllato, interagiscono attivamente con l’ecosistema in modo positivo. Il loro letame fertilizza naturalmente il suolo, il calpestio moderato stimola la struttura del terreno, e il morso delle piante ne favorisce la ricrescita, contribuendo a una distribuzione uniforme della biomassa vegetale. Queste azioni attivano processi biologici fondamentali: aumentano la biodiversità microbica del suolo, ne migliorano la struttura fisica e ne potenziano la capacità di trattenere l’acqua. Il risultato è la formazione di humus, lo sviluppo di una biomassa radicale più profonda e una fissazione del carbonio atmosferico più efficiente. Nel lungo periodo, questi effetti si traducono in un suolo più fertile, meno soggetto a erosione e capace di assorbire e trattenere più carbonio, contribuendo così in modo concreto alla rigenerazione dell’ambiente e alla mitigazione del cambiamento climatico.

L’allevamento rotazionale

Anche la rotazione multi-specie su pascolamento rigenerativo, che prevede l’alternanza di diversi animali (vacche, galline, pecore, maiali) su terreni degradati, ha mostrato risultati straordinari. Seguendo i principi dell’agricoltura rigenerativa, questo sistema ha dimostrato di sequestrare in media 2,29 tonnellate di carbonio per ettaro all’anno, contribuendo significativamente al ripristino della salute del suolo. Incorporando questo beneficio nei bilanci ambientali, le emissioni nette di gas serra si sono ridotte dell’80%.

In molte aree del mondo, il pascolamento ben gestito ha trasformato paesaggi degradati in ecosistemi vitali e produttivi. Dalle grandi praterie nordamericane alle savane africane, fino alle colline italiane abbandonate da decenni, si moltiplicano gli esempi in cui l’intervento umano, quando ispirato a logiche rigenerative, ha curato il territorio anziché impoverirlo.

In Colombia, ad esempio, sistemi di allevamento rotazionale, anche nella forma silvopastorale, hanno dimostrato di ridurre le emissioni, aumentare la copertura vegetale e migliorare la salute degli animali. Anche in Europa si moltiplicano esperienze simili: in Francia e in alcune aree collinari italiane, terreni marginali e abbandonati sono stati recuperati grazie al pascolamento adattivo, invertendo i processi di erosione e riportando produttività e biodiversità. Nei sistemi agricoli misti, dove pascolamento degli animali e coltivazione si integrano in modo sinergico, si è registrato un aumento del 33% del carbonio organico nel suolo rispetto ai sistemi esclusivamente cerealicoli, mostrando ancora una volta l’importanza della presenza del bestiame.

Il recupero della fertilità si accompagna anche ad una resilienza superiore di fronte agli eventi climatici estremi. Si tratta di una zootecnia diversa, che richiede competenze tecniche, capacità di osservazione e tempi lunghi, ma che può offrire risultati concreti e duraturi, sia dal punto di vista ambientale che economico. Queste pratiche rigenerative consentono agli allevatori di ottenere risultati migliori dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. Inoltre, i sistemi rigenerativi che integrano foraggi e ruminanti permettono di abbattere i costi di produzione, eliminando la necessità di lavorazioni annuali, fertilizzanti chimici e pesticidi.

Nel dibattito pubblico, però, questi aspetti faticano ad emergere. Troppo spesso si cade nella semplificazione, riducendo gli allevamenti a una minaccia da eliminare. Ma la realtà è ben più complessa, fatta di conoscenze agronomiche, adattamenti al contesto locale, tecnologie appropriate e rispetto per gli ecosistemi. Parlare di allevamento rigenerativo significa andare oltre gli slogan e iniziare a riconoscere il potenziale di alcune pratiche agricole nel costruire un rapporto più equilibrato tra la produzione di cibo e la tutela dell’ambiente. Il suolo non è una risorsa infinita: è un organismo vivo, e prendersene cura, soprattutto attraverso il fondamentale contributo degli animali allevati in modo sostenibile, può fare la differenza.