“Responsible”: a Milano l’evento Patagonia su impresa responsabile

Il 27 novembre, presso il negozio Patagonia Milano, andrà in scena Responsabili, un evento dedicato a chi crede che le imprese possano — e debbano — essere una forza positiva per la società e per il pianeta.



Sarà una serata di confronto, ispirazione e racconti concreti di cambiamento, che inizierà alle 19.30 (apertura porte alle 19.00) e che includerà la proiezione del film “Responsible”, la presentazione del Progress Report di Patagonia e un panel con ospiti che ogni giorno lavorano per trasformare il modo in cui produciamo, consumiamo e abitiamo il mondo.

Il panel sarà moderato dalla nostra direttrice, Iris Corberi, che porterà la visione e l’approccio di BioEcoGeo: un giornalismo che unisce attualità, clima, economia e responsabilità d’impresa, con l’obiettivo di raccontare le transizioni in modo trasparente e accessibile.

“Responsible”: il film che racconta come l’impresa può servire il bene comune

Diretto da Tristan Lochon e Julien Demond, Responsible è un viaggio nelle storie di imprenditori, attivisti ed esperti che condividono un messaggio semplice e dirompente:

il business può essere ripensato come strumento al servizio del bene comune, non solo del profitto.

Indipendentemente dal settore o dal background, i protagonisti del film mostrano modelli già esistenti e perfettamente funzionanti, fondati su equità, responsabilità, trasparenza e impatto positivo.

Il film — proiettato in lingua inglese con sottotitoli in inglese — ha una durata di circa un’ora.

Il Progress Report di Patagonia: tra trasparenza e responsabilità

La serata sarà l’occasione per presentare il primo Work in Progress Report di Patagonia, un documento che racconta l’impegno concreto del brand in ambito ambientale e sociale.

Un report che, in linea con la storia dell’azienda, non è un mero esercizio di rendicontazione, ma uno strumento di accountability, in cui vengono evidenziati successi, sfide aperte, limiti e responsabilità.

Patagonia continua a essere un punto di riferimento globale per chi cerca un modello di impresa rigenerativa, capace di mettere le persone e il pianeta prima dei profitti.

ISCRIZIONE ALL’EVENTO

27 novembre 2025

Patagonia Milano, Corso Garibaldi 127

Ore: 19.00