“Sinergie”, il workshop di Legambiente sul volontariato aziendale approda on line  

In pochi anni, il volontariato d’impresa avviato da Legambiente ha raggiunto numeri da capogiro: partiti dal coinvolgimento di “sole” 27 aziende nel 2014, lo scorso anno a partecipare alle attività dell’associazione ambientalista sono state ben 132.

Tra di esse, imprese di ogni tipo e di ogni ordine di grandezza. Dai colossi dell’energia come Erg, Enel e E.On per arrivare a multinazionali del food (Nespresso e Mareblu), società di consulenze come KPMG (prima azienda ad affiancare Legambiente nel volontariato fin dal 2004 con il progetto “Make a different day”) passando attraverso istituti finanziari come Crédit Agricole e Banca d’Italia.

Quello della partecipazione attiva degli impiegati a progetti incentrati su cura del territorio e restituzione di beni comuni alla è un fenomeno in costante crescita. Lo raccontano i numeri e le storie raccolte da Legambiente che da oltre dieci anni accompagna le imprese nei percorsi di volontariato. Complessivamente, nel 2019 Legambiente e i volontari delle aziende hanno riqualificato 356 aree: più del doppio rispetto a quelle del 2017. Coinvolti 7500 collaboratori, per 42.636 kg di rifiuti raccolti, quasi 10mila in più del 2018. Fra questi, 24.254 kg di rifiuti indifferenziati, 4.750 kg di plastica, 8.640 kg di sfalci e sterpaglie e oltre due tonnellate di rifiuti ingombranti, dalle batterie delle auto ai carrelli per la spesa, alle bombole a gas.

“Sinergie: creare valore con Legambiente”

Per conoscere i risultati delle attività svolte nel 2020, dovremo però attendere martedì 23 febbraio, quando in un webinar verranno illustrate nel dettaglio le azioni promosse nonostante le limitazioni imposte dalla Pandemia Covid-19.

In presenza e in sicurezza sul territorio, quando la situazione lo ha permesso, e con webinar formativi su tanti temi ambientali, sempre dedicati ai collaboratori delle aziende, nei periodi di lockdown.

Ida La Camera, responsabile nazionale volontariato aziendale di Legambiente, presenterà inoltre le nuove proposte per l’anno appena iniziato. L’evento sarà moderato da Enrico Fontana, responsabile raccolta fondi di Legambiente e vedrà la partecipazione di Giorgio Zampetti, Direttore generale di Legambiente e di alcune delle realtà che nel corso dell’anno 2020 hanno aderito alle attività di volontariato aziendale.

“Sinergie: creare valore con Legambiente” vuole essere, anche attraverso la nuova veste on line, un incontro ricco di stimoli e informazioni che mira a tracciare un percorso condiviso con le imprese attente ai temi ambientali e sociali. Per iscriversi all’evento e ricevere il link al webinar è necessario compilare il form al seguente link .

Per maggiori informazioni: volontariatoaziendale@legambiente.it