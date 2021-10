Taglio del nastro per BikeUp

BikeUP, l’evento dedicato alle e-bike, da domani 22 ottobre a domenica 24 ottobre, ha aperto i battenti oggi a Bergamo per la sua 7° edizione. Massima attenzione, naturalmente, viene dedicata alla sicurezza con metrature generose degli stand e degli spazi, sanificazione delle bici da provare e utilizzate per le escursioni, scrupoloso rispetto di tutte le normative di legge.

La nuova edizione di BikeUP è stata progettata proprio per ispirare chi ha voglia di trovare e ritrovare il piacere di godersi questo tipo di esperienze. Nel 2021 ci sono anche gli E-scooter, per muoversi in città senza inquinare. Tra gli altri Seat presenterà il suo nuovo Mó 125 e NIU proporrà tutta la sua gamma.

Per gli e-biker più sportivi, quest’anno verranno organizzati anche mini tour con e-bike corsa accompagnati dalla guide d’eccezione Alessandro Vanotti, ex compagno di squadra di Vincenzo Nibali, per provare in modo approfondito le nuove e-bike road.

E per permettere ai visitatori di partecipare all’evento in sicurezza e accogliere nuovi espositori la superficie espositiva è stata raddoppiata, includendo, oltre al Sentierone anche piazza Matteotti.

“Siamo davvero molto contenti che la VII edizione di BikeUP abbia luogo a Bergamo” afferma Stefano Forbici co-fondatore dell’evento. “Il territorio bergamasco è storicamente legato al mondo della bicicletta e la città ha particolarmente a cuore il tema della mobilità sostenibile che trova nella bici il mezzo ideale. Nel 2019, la sinergia con l’Amministrazione Comunale è stata preziosa, grazie alla condivisione di valori e obiettivi; sul rispetto dell’ambiente, quale risorsa di vitale importanza per tutti; sulla creazione di progetti virtuosi che coinvolgano le case produttrici di bici e accessori. Senza dimenticare, naturalmente, il coinvolgimento in totale sicurezza del pubblico, che desideriamo divertire, ispirare, invogliare a utilizzare un mezzo libero, ecologico e intimamente connesso alla scoperta del territorio quale è la bicicletta.”

Un programma ancora più ricco: test, workshop, acrobazie e attività per bambini

Grazie all’ampliamento dello spazio, l’evento ospita anche un maggior numero di iniziative dedicate a grandi e bambini. Chi sta pensando a un acquisto, è indeciso o non ha mai provato un’e-bike, avrà la possibilità di paragonare modelli, costi, accessori e tipologie di e-bike, orientandosi tra quelle ideali per gli spazi urbani, per i viaggi, le uscite toste in montagna e le scorrevoli pedalate di pianura.

Non mancano, le evoluzioni di freestyle in bmx e le magie di chi vince la gravità in equilibrio su una bici da trial.

Grande attenzione è dedicata ai bambini – ciclisti ed eco-viaggiatori domani – con molte attività divertenti e istruttive come la conquista delle ciclopatente. Tutta per loro c’è una pista da percorrere con le balance bike o le bici bimbo. Divertenti le sfide, i giochi e le prove da vivere insieme ai genitori (presso la Kids Area Banco BPM).

E-bike Village

Per la settima edizione gli spazi espositivi sono circa raddoppiati. La manifestazione si tiene nel pieno centro storico di Bergamo e occupa Piazza Matteotti, Piazza Vittorio Veneto e il Sentierone. Come ogni anno sono presenti molti brand del settore e-bike e verranno presentati i modelli della stagione 2022. In alcuni casi si possono provare dei modelli test messi a disposizione dalle case produttrici.

E-mobility

Novità 2021 è la presenza di prodotti total electric anche del settore e-scooter come Niu (sarà presente quasi tutta la gamma) e Seat che permette la prova del suo nuovissimo Mò 125. Per le quattro ruote Volkswagen Bonaldi ha messo a disposizione i modelli ID.3 e ID.4 per test drive gratuiti.

E-Road mini tour

Alessandro Vanotti Ex professionista ed ex compagno di squadra di Vincenzo Nibali sarà a disposizione per tutti e tre i giorni per pedalare insieme con e-bike road dei visitatori o con una delle e-bike test degli espositori.

E-cargo Bike

Molto diffuse nel nord Europa anche per il trasporto merci dell’ultimo miglio, in Italia ancora una nicchia del mercato: si potranno provare i modelli più rappresentativi di questa tipologia di biciclette, che ben si adattano alle famiglie per il trasporto dei bambini a scuola.

Kids area powered by Banco BPM

Non mancano anche molte attività per I bambini: balance bike, bici bimbo dove personale specializzato accoglie i più piccoli con attività educative e divertenti.

Tutte le attività, visite guidate ed escursioni comprese, sono facilmente prenotabili attraverso il sito www.bikeup.eu scegliendo tra le numerose opportunità offerte dal programma.