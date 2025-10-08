Timenet pubblica il secondo Bilancio di Sostenibilità e fissa nuovi obiettivi ESG

Trasparenza, ascolto e responsabilità: sono queste le parole chiave del secondo Bilancio di Sostenibilità pubblicato da Timenet, società toscana specializzata in soluzioni di connettività Internet e voce per professionisti e aziende. Il report, redatto su base volontaria e in conformità agli standard GRI e agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030, rappresenta un nuovo passo nel percorso ESG dell’azienda, sempre più orientata verso un modello di crescita sostenibile e inclusivo.

Con questo secondo Bilancio, Timenet rafforza la propria strategia di lungo periodo, introducendo strumenti di monitoraggio più precisi, protocolli di verifica più rigorosi e target quantitativi specifici per misurare i progressi e pianificare azioni concrete in materia ambientale, sociale e di governance.

Persone al centro e parità di genere

Nel 2024 Timenet ha registrato 59 dipendenti, con il 98% dei contratti a tempo indeterminato e una copertura totale tramite contrattazione collettiva nazionale. La crescita aziendale, spiega il report, è fondata su merito, equità e pari opportunità. Prosegue inoltre il percorso verso la certificazione UNI/PdR 125:2022 sulla parità di genere, che l’azienda prevede di ottenere entro fine 2025.

Le persone restano il vero motore della strategia ESG: nel corso dell’anno sono state erogate 796 ore di formazione, dedicate non solo a sicurezza e competenze tecniche, ma anche a upskilling, reskilling e cultura della sostenibilità. Sono stati inoltre rafforzati i sistemi di welfare, i programmi di incentivazione e le modalità di lavoro flessibili per migliorare il benessere organizzativo e il work-life balance.

Innovazione sostenibile e impatto ambientale

Sul fronte ambientale, Timenet ha intensificato il proprio impegno per ridurre l’impatto delle attività, attraverso progetti di efficientamento energetico, digitalizzazione e economia circolare. Tra i principali interventi figurano la realizzazione del nuovo data center ESG compliant di Padova, la progressiva sostituzione del 40% della flotta aziendale con veicoli ibridi, e l’eliminazione delle bottiglie di plastica monouso presso la sede legale.

L’azienda ha inoltre avviato un piano di riduzione dei consumi e di potenziamento delle infrastrutture tecnologiche, coerente con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per la tecnologia responsabile, capace di coniugare innovazione e tutela dell’ambiente.

Governance e sicurezza dei dati

La governance rappresenta un altro pilastro della sostenibilità aziendale. Timenet ha avviato il percorso di certificazione ISO/IEC 27001, che sarà completato entro il 2026, per garantire i massimi standard di sicurezza e gestione delle informazioni. In parallelo, è stato istituito un nuovo Consiglio di Amministrazione, con un approccio più collegiale e inclusivo, a conferma della volontà di rafforzare la trasparenza e la responsabilità nelle decisioni strategiche.

Sostenibilità come valore condiviso

Il Bilancio racconta anche un modello di responsabilità sociale sempre più partecipato. Nel 2024, infatti, l’azienda ha scelto di coinvolgere i dipendenti nella selezione delle associazioni benefiche da sostenere, trasformando la donazione in un gesto condiviso. Attraverso progetti locali e interventi in situazioni di emergenza, Timenet consolida così il legame con il territorio e le comunità.

Tra gli obiettivi fissati per il Bilancio di Sostenibilità 2025, spiccano il completamento delle certificazioni UNI/PdR 125 e ISO 27001, l’ampliamento dei programmi di formazione ESG e tecnico-professionale, il potenziamento dei sistemi di welfare e l’implementazione di pratiche ambientali sempre più efficienti.

“Crescere in modo sano e duraturo”

«Operiamo in un settore che corre veloce, ma abbiamo scelto di fermarci ad ascoltare, di costruire con cura e di mettere le persone al centro», ha dichiarato Franco Iorio, fondatore e amministratore di Timenet. «Per noi la sostenibilità non è solo attenzione all’ambiente, ma anche impegno verso i valori che guidano ogni nostra azione. Il nostro Codice Etico, fondato su integrità, trasparenza e responsabilità, è la base di un percorso che coinvolge collaboratori, partner e stakeholder lungo l’intera catena del valore».

Timenet considera il Bilancio di Sostenibilità non come un adempimento, ma come uno strumento di dialogo e trasparenza. «Lo redigiamo volontariamente – sottolinea Iorio – perché vogliamo condividere il nostro impegno con chi lavora con noi e con il territorio che ci ospita. È un modo per misurare i progressi, ma soprattutto per ricordarci ogni giorno che innovazione e sostenibilità devono procedere insieme».