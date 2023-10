Una gara per riparare gli oggetti non funzionanti in occasione della Giornata della Riparazione

Una sfida tra Repair Café per riparare gli oggetti elettrici ed elettronici non più funzionanti portati in redazione; l’iniziativa, alla sua seconda edizione, in occasione della Giornata della Riparazione

L’invito a tutti è di portare i propri oggetti elettrici ed elettronici non più funzionati presso il GreenParlor per alimentare la sfida tra riparatori italiani che si affronteranno a colpi di inventiva, conoscenza tecnica e di tenacia.

Quando? Domenica 22 ottobre, dalle 10 alle 15:30, a Milano per la seconda edizione del Repair Day Contest, organizzato da Edizioni Green Planner.

L’evento, in occasione della Giornata Internazionale della Riparazione (che quest’anno si festeggia il 21 ottobre), vedrà concorrere squadre di riparatori, più o meno esperti, che si sfideranno a riparare più dispositivi possibili in 150 minuti. Sarà un contest molto particolare. Nel più puro spirito della riparazione comunitaria, le squadre lavoreranno in modo collaborativo, sbirciando quello che fanno i vicini, commentando, scambiandosi attrezzi, suggerimenti e pezzi di ricambio. E non saranno solo premiate l’efficacia e l’efficienza nella riparazione, ma anche la creatività, l’eleganza e la caparbietà.

Nel pomeriggio del 22 ottobre si svolgerà quindi una sessione di tutorial riparazione (consigli, cosa fare, cosa non fare) e la premiazione della gara. Obiettivo della manifestazione è quello di promuovere e di condividere il significato della riparazione come base per un’economia circolare attenta allo spreco di risorse così che, la prossima volta che qualcosa si rompe, il riflesso non sia più quello di buttarlo via o di abbandonarlo in un ripostiglio, ma di provare ad aggiustarlo.

«Temi che stanno molto a cuore anche a GP, sponsor dell’iniziativa, azienda che “pone la sostenibilità al centro, anche quando si tratta di prodotti non proprio sostenibili come quelli del settore dell’energia portatile in cui operiamo» commenta Francesca Callegari, Go to market Manager di GP.

«Ci impegniamo quotidianamente per la circolarità e per ridurre gli sprechi, sia di energia che di materie prime. Questa è un’ottima occasione per far comprendere che la riduzione degli sprechi significa anche riparare e riusare: siamo molto felici di essere ospiti in questa manifestazione che sposa appieno i nostri valori». Invitiamo tutti coloro che hanno un proprio oggetto da riparare a passare nei giorni precedenti il 22 ottobre dal GreenParlor – Via privata della Braida 5 a Milano (M3 Porta Romana) – e affidarlo alla redazione di GreenPlanner che lo metterà tra i prodotti per la gara.

Gli oggetti che verranno riparati potranno essere riportati a casa lasciando una donazione a partire da 5 euro che verrà devoluta alle associazioni con le quali Edizioni Green Planner collabora da tempo.