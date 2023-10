UNICEF/Terremoto in Afghanistan: oltre il 90% delle vittime segnalate sono bambini e donne

Oltre 1.000 persone sono state uccise e più di 1.600 ferite solo in 11 villaggi di Zinda Jan, dopo che il terremoto di magnitudo 6,3 ha colpito il 7 ottobre l’Afghanistan occidentale, insieme alle diverse forti scosse di assestamento, devastando ancora una volta le vite dei bambini e delle famiglie che stanno già affrontando molteplici crisi.

Ad oggi, oltre il 90% delle vittime segnalate sono bambini e donne. E proprio questa mattina (in piena notte per l’Italia), un’altra scossa di magnitudo 6,3 ha fatto tremare le province occidentali.

Il terremoto (del 7 ottobre) è stato devastante per i bambini e le loro famiglie che vivono in una regione già colpita da anni di conflitti e insicurezza, siccità, sfollamenti, povertà ed epidemie multiple. Tutto questo si è ora combinato, creando un’emergenza umanitaria senza precedenti per i bambini. L’inverno si avvicina e molte famiglie, che hanno perso tutti i loro beni, hanno un bisogno ancora più pressante di vestiti caldi, ripari o modi per riscaldarsi, cucinare e accedere all’acqua potabile.

Si stima che – a causa del terremoto di sabato- siano state colpite 11.585 persone (1.655 famiglie). Tre villaggi rappresentano il 93% di tutti i morti e l’88% di tutti i feriti segnalati finora. Circa 1.320 case (95%) sono parzialmente o completamente distrutte a Zinda Jan. 693 donne e 350 bambini e bambine colpite dal terremoto sono stati trasferiti in rifugi temporanei presso il Centro di transito di Guzeraga nella città di Herat.

La priorità principale dell’UNICEF è quella di fornire immediatamente servizi di protezione dei bambini, salute, nutrizione, istruzione, cambiamento dei comportamenti sociali e acqua e servizi igienici, nonché trasferimenti umanitari in denaro ai bambini e alle persone vulnerabili colpite dal terremoto.

Nelle prime 72 ore di risposta, l’UNICEF e i suoi partner hanno già fornito il seguente sostegno: