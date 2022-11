Vendor: l’Advisor Indipendente diventa Società Benefit

Attenzione all’ambiente, promozione di una cultura del territorio e progetti nel sociale: Vendor diventa Società Benefit con l’obiettivo di dare un contributo positivo a persone e luoghi seguendo i criteri di responsabilità, inclusività, sostenibilità e trasparenza. Tra le iniziative portate avanti: la piantumazione di siepi per le api e per gli insetti impollinatori, l’installazione di compostiere nelle scuole del territorio e l’adesione alla Giornata della Sostenibilità in collaborazione con Legambiente.

Non solo numeri e profitti, ma anche inclusività e sostenibilità. È questo il credo su cui Vendor, sin dalla sua fondazione, ha scelto di basare il proprio operato. La società con sede a Castiglione delle Stiviere (MN) che si occupa di progettare soluzioni su misura per massimizzare l’efficienza aziendale, in ambito finanziario, energetico e operativo 4.0, a settembre 2022 ha finalmente portato a termine il percorso intrapreso per diventare Società Benefit, formalizzando giuridicamente il proprio impegno.

Grazie a questo risultato l’azienda, già attiva da tempo con interventi di welfare aziendale e iniziative a favore del territorio, rafforza ancora di più il suo impegno ad operare secondo i criteri di responsabilità, inclusività, sostenibilità e trasparenza nei confronti di persone, comunità, ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni. Consapevole dell’effetto positivo che l’intera comunità può trarre dalle attività d’impresa, Vendor si impegna così a organizzare la propria governance mantenendo il giusto equilibrio tra interessi dei soci e delle persone, organizzazioni e luoghi, seguendo la dichiarazione d’intenti scritta nello Statuto.

Gli obiettivi che l’azienda intende perseguire per il futuro si muoveranno su due binari paralleli: sia internamente, con interventi di welfare aziendale, quindi volti al miglioramento del benessere dei dipendenti, sia esternamente per impattare positivamente sul territorio e l’ambiente.

Tra i primi, Vendor si impegna a condividere i propri valori, promuovere la partecipazione dei collaboratori alle finalità imprenditoriali, favorire la crescita attraverso formazione e flessibilità – anche attraverso l’istituzione della settimana corta – favorire la parità di genere, accrescere la qualità dell’ambiente e la sicurezza e incentivare la riduzione dell’utilizzo dei materiali di consumo e l’eliminazione delle plastiche monouso. Tra le azioni rivolte all’esterno, la realizzazione di progetti volti a salvaguardare la biodiversità dei territori, la promozione dell’educazione alla sostenibilità ambientale nelle generazioni future e nelle scuole, l’organizzazione di iniziative che abbiano un’effettiva ricaduta positiva sul territorio, la valorizzazione e tutela del territorio e della comunità in termini di valore economico, sociale e ambientale, la promozione del volontariato d’impresa della cultura del bene comune e della sostenibilità.

«Siamo molto fieri del risultato ottenuto, che per noi rappresenta un nuovo punto di partenza per contribuire attivamente al benessere del nostro territorio e delle persone che lo abitano. Con orgoglio e gratitudine verso i dipendenti di Vendor, vero motore di questo cambiamento, continueremo con entusiasmo questo percorso di sostenibilità attraverso le attività di volontariato. Vogliamo non solo mantenere questo mindset nel futuro, ma anche implementarlo con maggiore forza e decisione negli anni a venire. Crediamo molto nell’impatto che le buone pratiche aziendali possono avere sul tessuto sociale e ambientale del nostro territorio e ci auguriamo che il nostro esempio possa servire come incoraggiamento per le altre aziende ad intraprendere la stessa strada» commenta Stefano Ciacciarelli, AD di Vendor Srl SB.

Il vero cuore di una Società Benefit: i lavoratori al centro dell’attività di Vendor

La volontà di Vendor di dare concretezza al suo impegno è partito dal coinvolgimento dei suoi lavoratori sin dalle fasi iniziali della sua attività, i quali si sono attivamente prestati a dare il proprio contributo. Far sentire le persone parte di un progetto aziendale condiviso che coinvolga e responsabilizzi nella diffusione di una cultura della cooperazione, all’interno e all’esterno dell’azienda, è infatti sempre più centrale nelle scelte delle aziende più lungimiranti. Da un recente studio condotto dalla Fondazione Sodalitas[1], emerge infatti che fare volontariato consente di migliorare il clima in azienda e permette ai dipendenti di sentirsi non solo più soddisfatti di sé stessi ma anche meno stressati dal lavoro.

È partendo da questa esigenza che in Vendor Srl sono stati fondati due importanti organi aziendali: il Management Team e l’Inclusion Team. Il primo è un organo consultivo per le decisioni strategiche aziendali ed è inoltre principale amplificatore dei valori e della missione aziendale. L’Inclusion Team invece è un organo aziendale propositivo, i cui membri individuano e coltivano soluzioni creative e innovative a favore di sostenibilità e inclusività aziendale. Lo scopo è quello di promuovere iniziative di sostenibilità all’interno dell’azienda, coinvolgendo anche altre realtà attive nel territorio. Molte sono state le attività già messe in campo dai team, in primis la realizzazione del Manuale delle Buone Pratiche, che raccoglie linee guida e suggerimenti comportamentali concreti da mettere in pratica in ufficio e a casa per ridurre il proprio impatto ambientale e avere un atteggiamento più inclusivo e solidale.

L’impegno concreto: piantumazione di siepi per le api, installazione di compostiere e Giornata della Sostenibilità

L’impegno dell’azienda, recentemente insignita del premio sostenibilità di Brescia del Fare per l’impegno profuso lo scorso anno, si continua a manifestare anche nel 2022 con una programmazione che già punta ad un proseguimento nel 2023. Sono infatti numerose le iniziative intraprese, tra cui la piantumazione di siepi per le api e per gli insetti impollinatori, nell’area di Valle, Oasi Naturale di Castiglione delle Stiviere (MN), e l’installazione di compostiere nelle scuole del territorio per sensibilizzare i più piccoli sul tema del ciclo di vita dei rifiuti. Inoltre è stata riproposta la Giornata della Sostenibilità, in collaborazione con Legambiente Castiglione e TSCD (Te sé de Castiù), l’appuntamento di volontariato ambientale, per ripulire le aree urbane e i boschi dai rifiuti e dall’indifferenza, rafforzando il senso di comunità che ha coinvolto 190 allievi delle scuole locali, i loro insegnanti e i volontari di Vendor.