Yourbestbreak.com da la carica a chi pedala a BikeUp

Quest’anno a BikeUp è presente anche Il Gruppo IVS, uno dei principali operatori italiani nel settore del foodservice e in particolare nel mercato della vendita, attraverso distributori automatici e semiautomatici, di bevande calde, fredde e snack.

Forse il nome non dirà molto ai più, ma il marchio con cui si presenta sul mercato è ormai una costante negli uffici, stazioni dei mezzi di trasporto o negli edifici pubblici. Chi, infatti, non ha mai bevuto un caffè o mangiato uno snack acquistato presso i distributori Yourbestbreak.com?

IVS è una realtà storica sul mercato, proprio quest’anno compie 50 anni di attività, ed è un’azienda ormai dal respiro europeo con numerose sedi in Italia (57) e all’estero (2 in Svizzera, 4 in Francia e 15 in Spagna).

IVS e l’ambiente

Dal punto di vista ambientale, l’obiettivo del gruppo è caratterizzato da un impegno costante e da una politica ambientale di lungo periodo.

Numerose le attività a favore dell’ambiente internamente alle sedi quali ad esempio la riduzione e il recupero dei rifiuti, l’ottimizzazione del consumo di energia attraverso un sistema centrale di controllo, la riduzione del consumo d’acqua e il riscaldamento della stessa a basso consumo di energia.

Tutti i dettagli sulla sostenibilità ambientale di IVS sono consultabili grazie a un bilancio di sostenibilità chiaro e di semplice consultazione.

Yourbestbreak.com a BikeUp

Durante il festival internazionale di biciclette elettriche IVS ricarica i visitatori con un goloso regalo in cambio di un selfie vicino allo stand Your Best Break, da condividere sui social. Il tutto con un sorriso e tanta energia per pedalare!