4 consigli per chi si approccia alla bici da corsa per la prima volta

Che fare attività fisica in bicicletta porti effetti benefici al nostro corpo e alla nostra mente è confermato da anni di studi scientifici. L’esercizio fisico, soprattutto se frequente e costante, aiuta ad allenare l’apparato cardiovascolare e contribuisce alla prevenzione delle patologie dei nostri tempi, compresi infarto e ictus.

Sarà per questi benefici e per quelli che l’uso della bicicletta porta all’ambiente che le Nazioni Unite le hanno dedicato una giornata mondiale (3 giugno).

Il tipo di bicicletta e l’intensità dell’esercizio sono scelte personali ma, se si opta per una bici da corsa, sarà bene tenere a mente alcuni utili consigli per non cadere rovinosamente nella tentazione di abbandonare l’idea.

Ecco 4 consigli pratici per migliorare la prestazione sulla bici da corsa e per renderla il più sicura possibile per la vostra salute.

Scelta della bicicletta

La scelta del mezzo è una decisione importante. Prendetevi il giusto tempo per cercare la bici più adatta alle vostre esigenze.

Per iniziare non sarà necessario acquistare il top di gamma, ma sarà importante prendere un mezzo adatto a voi. La posizione in sella a una bici da corsa può essere dolorosa se si sbaglia la scelta.

Il consiglio è di rivolgervi a un negoziante specializzato che, oltre a proporvi il mezzo giusto, vi aiuterà nel corretto posizionamento in sella. Sicuramente risponderà a tutte le vostre domande e forse vi offrirà anche un servizio di assistenza gratuito per i primi mesi. Nel lungo periodo si rivelerà una scelta vincente e vi farà risparmiare tempo, fatica e denaro.

Casco

Non a caso, è al secondo posto nella lista dei nostri consigli. Infatti, questo accessorio è, fra tutti gli elementi, quello più importante per la vostra sicurezza. In commercio ce ne sono tanti modelli che differiscono per peso, traspirabilità e sicurezza, ma acquistarne uno di buona qualità, omologato e della misura giusta è fondamentale. Anche in questo caso fatevi consigliare dal vostro negoziante.

Altra questione importante per la vostra sicurezza in bici è vederci bene. Se avete problemi di vista, affidatevi alle lenti a contatto che vi garantiranno un ottimo campo visivo e saranno confortevoli anche sotto gli occhiali a maschera.

Abbigliamento tecnico

Pantaloni con un buon fondello sono fondamentali ma non sottovalutate il resto dell’abbigliamento. Se sarà tecnico e realizzato con fibre altamente performanti vi garantirà traspirabilità, vestibilità, isolamento termico, igiene e resistenza.

Inoltre, i tessuti tecnici riducono l’affaticamento muscolare e quindi la comparsa di crampi.

Impara a riparare

Può capitare di forare o avere un piccolo guasto alla bici proprio in una zona con poco passaggio e senza campo per una telefonata. In queste situazioni è importante sapersela cavare da soli, perciò imparate a risolvere i piccoli contrattempi e riservate alla vostra bici una corretta manutenzione che vi metterà al riparo da spiacevoli contrattempi e perdite di tempo.