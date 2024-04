A Bike Up Banco BPM promuove la mobilità sostenibile tra i più piccoli

La tradizionale attenzione dedicata all’Area Kids da parte degli organizzatori di BikeUP (a Bergamo dal 12 al 14 aprile) riflette una consapevolezza crescente dell’importanza di trasmettere abitudini di mobilità sostenibile fin dalla giovane età.

I bambini sono gli adulti di domani, e educarli ad adottare comportamenti eco-friendly può avere un impatto significativo sul futuro dell’ambiente.

Area Kids e Banco BPM

La partecipazione di Banco BPM, in qualità di sponsor dell’Area Kids del primo Festival italiano di biciclette elettriche, dimostra l’attenzione dell’istituto alle politiche ambientali e alle nuove generazioni. L’impegno di Banco BPM è coerente con la realizzazione dei propri programmi a tutela del territorio così come di iniziative di promozione e diffusione di una cultura attenta al climate change.

La bicicletta con la sua natura giocosa è un mezzo ideale per i bambini

Oltre al puro divertimento, la bicicletta offre anche una soluzione pratica per le esigenze quotidiane dei bambini. Immaginate un gruppetto di amici che pedala insieme per raggiungere il parco giochi o la scuola ogni mattina: oltre a favorire l’autonomia e l’indipendenza dei più piccoli, questa esperienza contribuisce anche a ridurre il traffico veicolare e le emissioni nocive legate ai trasporti.

In questo contesto, l’area Kids di BikeUP 2024 diventa un vero e proprio laboratorio di educazione alla sostenibilità, dove i bambini possono imparare, attraverso il gioco e l’esperienza pratica, l’importanza di fare scelte consapevoli per il bene del pianeta e delle future generazioni.

Area Kids: balance bike e mountain bike a disposizione di tutti i bambini

Sono innumerevoli le attività a cui i bambini potranno partecipare durante il weekend bergamasco di BikeUP (12-14 aprile).

Dalle attività dedicate ai più piccoli con l’utilizzo di balance bike per imparare l’educazione stradale giocando, a quelle con le biciclette mountain bike per i più grandi con istruttori per imparare a “raidare” come i veri professionisti. Domenica mattina si svolgerà la seconda edizione della gara non competitiva “Gimcana Città di Bergamo” organizzata dalla Mystic Free Ride Gang Academy durante la quale tutti i bambini e bambine dal 2011 al 2016, tesserati FCi categoria Giovanissimi e PG, e non tesserati si sfideranno in due prove cronometrate del percorso allestito con alcuni ostacoli.

Magia, gioco e scoperta con le Wonder bikes

Oltre alle attività in bicicletta, la Banco BPM Area Kids ospiterà anche tutti i bambini che vorranno diventare artisti con le Wonder bikes, bici riciclate e strappate alla discarica che sebbene sghembe e sbilenche, sono bici ancora capaci di stupire e condurre nei territori della magia, dell’immaginazione, del gioco e della scoperta; proprio come ogni bicicletta.

Nel laboratorio i bambini potranno muoversi liberamente tra le diverse postazioni, scegliendo secondo i propri interessi a quale attività dedicarsi. Bici Mischiacolore, Ruota Spirografica, Bici epitrocoidale, Bici zootropio, Bici due pagine e Bici Timbro sono le macchine uniche per sperimentare il mondo dei colori!

Non resta quindi che confermare l’appuntamento a Bergamo (Sentierone e Piazza Matteotti) dal 12 al 14 aprile con le tantissime attività per coinvolgere i bambini imparando e giocando nella Banco BPM Kids Area.