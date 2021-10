A BikeUp verrà presentato il progetto di mobilità sostenibile eConnex

Grandi novità per Ingenera che lancia a BikeUp il suo nuovo progetto eConnex, il network della mobilità sostenibile 4.0

Oltre ai brand che presenteranno i loro modelli di e-bike e le novità del mercato, a BikeUp ci sarà anche Ingenera, azienda operante nel settore delle energie rinnovabili che trova la sua mission nell’ indipendenza energetica per privati e aziende e che presenterà il suo nuovo progetto eConnex dedicato alla mobilità green.

Bike Up sarà l’occasione per mostrare in anteprima una stazione di ricarica per e-bike dotata di pannelli fotovoltaici che generano energia elettrica per ricaricare i mezzi. Dire però che eConnex è semplicemente una stazione di ricarica sostenibile per e-bike è riduttivo.

eConnex: il progetto

Ingenera, attraverso il progetto eConnex, persegue l’intento di creare un network in grado di svilupparsi sul territorio grazie alla presenza di stazioni di ricarica dedicate al noleggio di e-bikes di ultima generazione. Le stazioni (di differenti design e funzionalità) utilizzano solo energia pulita prodotta dai pannelli fotovoltaici e conservata all’interno di un accumulatore. Le stazioni sono previste in distribuzione sul territorio nazionale lungo itinerari turistici e saranno visibili anche grazie a Tellingstones, una App che “racconta” di luoghi di particolare interesse storico o culturale.

Il progetto però non finisce qui. eConnex, infatti, rappresenta una nuova opportunità di business nel settore della mobilità sostenibile adatta a molteplici realtà: dagli operatori del turismo, agli enti pubblici, alle associazioni per arrivare fino ad aspiranti imprenditori che cercano stimoli in una nuova e moderna attività.

La proposta si rivolge infatti a tutti coloro che vogliono guardare al futuro della mobilità e fornisce sia strumenti di marketing e comunicazione che una formazione tecnica e gestionale attraverso una Academy dedicata.

L’appuntamento è quindi per il weekend dal 22 al 24 ottobre a BikeUp per scoprire un nuovo business dalle grandi opportunità nella mobilità sostenibile.