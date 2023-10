Al via di Cinema In Verde, il primo Festival di cinema ambientale

Al via oggi la prima edizione di Cinema In Verde, il primo Festival di cinema ambientale che ospiterà film inediti e internazionali che raccontano, ognuno con la propria sensibilità artistica, temi ambientali.

Una manifestazione totalmente gratuita, con ospiti di rilievo nazionale e internazionale, che prende il via oggi 28 settembre per concludersi il 1° ottobre e che avrà come location d’eccezione l’Orto Botanico di Roma.

Una giornalista che indaga su delle alghe tossiche di una spiaggia in Bretagna, una storia vera che rivelerà le responsabilità delle industrie agricole locali; un architetto che per anni si batte per dare un po’ di ossigeno alla propria città con la realizzazione di un giardino naturale aperto a tutti; la consapevolezza politica e ambientale di alcuni giovani di una periferia urbana che lottano per mantenere l’ultimo scampolo di verde del loro quartiere.

Green Tide, Beating Sun e The Horizon sono tra i sei film in gara per il primo concorso del Festival internazionale di cinema ambientale, Cinema In Verde, che vedrà l’assegnazione del premio Ginkgo d’oro. The Dam, And The Birds Rained Down e l’italiano Pluto completano la rassegna in gara.

Claudia Gerini farà gli onori di casa durante la cerimonia di premiazione prevista per l’ultimo giorno del Festival, domenica 1° ottobre, in occasione della quale sarà annunciato il vincitore del premio Ginkgo d’oro, conferito da una giuria composta da professionisti del settore cinematografico e ambientale.

Il programma del Festival

Il programma prevede diversi momenti di confronto tra i registi, attori e professionisti coinvolti nella rassegna. Sabato pomeriggio, alle 16, sarà infatti possibile incontrare il regista Paolo Virzì, che racconterà la genesi del film Siccità in un talk su creatività e narrazione di temi ambientali, assieme all’ambientalista che ha ispirato il suo film e allo scrittore di storie del futuro Bruno Arpaia. A seguire, sempre sabato, l’attore Andrea Pennacchi interverrà prima della visione del film Pluto di Renzo Carbonera, di cui è protagonista.

Nei pomeriggi, spazio alla rassegna di film già usciti nelle sale negli ultimi anni, che hanno contribuito a creare una cultura sensibile all’ambiente, e alcuni talk sui temi della sostenibilità nel cinema, sulla difesa della biodiversità per la vivibilità delle città e sugli elementi di narrazione dei temi ambientali. Ogni mattina, da giovedì a sabato, è in programma un workshop sulla ideazione e realizzazione di documentari a tema scientifico e ambientale, rivolto soprattutto ai più giovani, per imparare a creare un corto divulgativo, con l’apporto di documentaristi e giornalisti come Stefano Liberti.

Il cinema esprime da tempo un’attenzione crescente ai temi dell’ambiente e della sostenibilità, anche sociale ed economica, intende documentare tutto questo attraverso una scelta di film internazionali di qualità e momenti di approfondimento e riflessione, animati da esperti di cinema e di ambiente, che si confronteranno sul mondo in cui viviamo e che vorremmo, a partire da due diversi punti di vista: quello dell’arte e della ricerca scientifica.

Ma non solo, c’è anche l’azione concreta. Il Festival è un evento a ridotto impatto ambientale e carbon neutral. Grazie alla collaborazione con Zen2030, tutti i consumi della manifestazione legati alle categorie energia, mobilità, trasporti, ristorazione, materiali, alloggi e rifiuti saranno infatti monitorati, registrati e tradotti in emissioni di CO 2 eq.

Cinema In Verde è un progetto supportato dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Roma, ideato e realizzato dall’agenzia di comunicazione green Silverback, dall’Orto Botanico-Dipartimento di Biologia Ambientale e dal Polo Museale della Sapienza, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Roma, con la partnership di Zen2030.

L’ingresso è libero su prenotazione sul sito di Cinema Verde.