BCPOD e parcheggi la tua bicicletta al sicuro

La bicicletta è entrata a far parte dei mezzi di trasporto normalmente utilizzati in città: veloce, economica e permette di mantenersi in salute e di buon umore. Purtroppo, però, esistono anche svantaggi e lati negativi che scoraggiano chi intende lasciare a casa l’auto per raggiungere l’ufficio o i luoghi dedicati al tempo libero in totale libertà. Uno di questi inconvenienti è sicuramente il furto: nella sola città di Milano viene rubata in media una bici ogni tre giorni.

Per ovviare a questa problematica è nato BCPOD, il progetto che mette a disposizione dei cittadini BOX costruiti per custodire biciclette, e-bike e monopattini in modalità sharing.

I BCPOD sono contenitori ermeticamente chiusi, in grado di custodire, oltre alla bici, anche caschi e indumenti e possono essere adattati al contesto ambientale dove sono inseriti ed essere prenotati da remoto tramite l’APP gratuita o dal portale web.

Il progetto BcPod

La startup BcPod è nata nel 2014 dopo che il suo fondatore, Terenzio Valentino, ha subito il furto di due biciclette in pochi mesi. La necessità era proprio quella di proteggere le biciclette laddove lucchetti e portoni non erano sufficienti, sia per brevi periodi che per periodi più lunghi. Da qui, nasce l’idea di creare un luogo sicuro in cui posizionare biciclette o monopattini che, come un comune parcheggio per auto, avesse una tariffa a consumo e che si attivasse tramite APP o portale.

Ora BcPod è una realtà pronta per essere installata nei comuni di tutta Italia. Il funzionamento è semplice e immediato: basta trovare un posto libero sulla mappa tramite l’App gratuita e, al momento dell’arrivo, aprire il box sempre tramite la App. Una volta inserita la bici, ed eventualmente il casco e gli indumenti, sarà sufficiente richiudere e la bici sarà al sicuro. Al rientro, sarà sufficiente riaprire il box, estrarre gli oggetti e, una volta chiuso, sarà conteggiato il corrispettivo da pagare.

Lo spazio necessario ad un parcheggio per auto permette il posizionamento di 5 POD.

BCPOD è un progetto a sostegno dello sviluppo della mobilità sostenibile, garantisce sicurezza semplificando e incentivando l’utilizzo della bicicletta (sia tradizionale che e-bike), monopattino o hoverboard che spesso hanno un costo importante e a volte non vengono usati perché non c’è un parcheggio sicuro.