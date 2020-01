Bergamo a marzo sarà ancora più elettrica

A Bergamo raddoppia lo spazio dedicato alle e-bike durante Bikeup, il primo festival europeo dedicato alla bicicletta elettrica.

Torna a fine marzo BikeUP, l’appuntamento che segna l’apertura della stagione primaverile in sella alle nostre amate due ruote. Per lo più, due ruote elettriche visto che BikeUp è il primo festival europeo dedicato alla bicicletta elettrica che quest’anno dal 27 al 29 marzo sarà a Bergamo per la sua 7° edizione.

L’evento si preannuncia ricco di novità con uno spazio quasi raddoppiato rispetto allo scorso anno che già aveva visto la partecipazione di più di 30 mila visitatori che avevano effettuato più di 6 mila test con e-bike.

All’ampliamento dello spazio corrisponderà un incremento delle iniziative dedicate a grandi e bambini e ancor più si potrà sperimentare e testare le bici, esplorare la città e i dintorni in sella ad una e-bike, lasciarsi incantare dalle evoluzioni dei freestyler in bmx e degli equilibristi del bike trial. Tra i momenti più spettacolari ci saranno le sfide degli atleti delle Electric Bike Cross (EBX).

Cicloturismo e Visit Bergamo

Ampio spazio verrà dedicato al tema del cicloturismo che in Italia ha raggiunto l’8,4% dell’intero movimento turistico e che, secondo i dati del rapporto Legambiente e Isnart-Unioncamere, genera un valore economico pari a 7,6 miliardi di euro all’anno.

L’area dedicata a Visit Bergamo sarà il luogo dove gli operatori turistici presenteranno offerte cicloturistiche, escursioni ed esperienze in e-bike alla scoperta del territorio (che i visitatori potranno vivere in anteprima già durante BikeUP).

Tante e-bike tutte da provare

Ma BikeUP rimane l’occasione per eccellenza durante la quale osservare, tastare e testare i differenti modelli di bici. Chi è curioso o sta pensando all’acquisto ma non riesce a decidersi, troverà a Bergamo i grandi brand delle e-bike come anche i produttori artigianali che metteranno gratuitamente a disposizione dei visitator le loro e-bike per un test.

Coloro che invece avranno un po’ più di tempo da dedicare alle escursioni potranno prendere parte a mini-tour guidati di circa un’ora in e-mtb e in bici da corsa elettrica. Chi ne avrà meno, potrà dedicarsi ai circuiti cittadini di circa 35 minuti.

Infine, BikeUP ospiterà la seconda tappa del campionato nazionale EBX (Electric Bike Cross), l’unica competizione italiana dedicata alle e-bike con potenze superiori ai 250 Wh con un percorso che metterà alla prova l’abilità degli atleti e lascerà a bocca aperta gli spettatori.

Per tutte le informazioni sull’evento e le iscrizioni ai test e alle escursioni rimandiamo al sito di BikeUP.