BikeUP Bergamo 2025 si è conclusa con grande successo

Con più di 4.030 bike test e centinaia di partecipanti attivi tra laboratori di ciclomeccanica e tour guidati si è concluso il festival della mobilità elettrica.

Quando la tecnologia incontra la sostenibilità e incentiva salute e divertimento succede qualcosa di potente. E l’11ª edizione di BikeUP lo ha dimostrato ancora una volta andando oltre l’innovazione e promuovendo un cambiamento culturale!

Il Sentierone di Bergamo si è trasformato, dall’11 al 13 aprile, in un vero e proprio tempio della mobilità green, dove Case, artigiani, enti e un pubblico sempre più coinvolto (che crede perché prova!) si sono dati appuntamento per condividere lo stesso slancio rivolto verso nuovi modi di vivere la città, il riding, l’esplorazione.

E la chiave di tutto è sempre l’esperienza, come dimostrano i numeri: 4.030 bike test, centinaia di partecipanti attivi tra laboratori di ciclomeccanica e tour guidati, 690 bambini che si sono scatenati nelle due aree kids, 72 brand presenti che hanno rappresentato l’universo due ruote in tutte le sue declinazioni: dalle mtb più estreme agli ultimi gioielli gravel, dalle city bike di ultima generazione al fenomeno cargo fino alle bici inclusive.

Per la prima volta e-bike e bici muscolari si sono divise il palcoscenico, come se lo avessero calcato insieme da sempre. BikeUP rimane un festival che non si limita a mostrare il futuro della mobilità urbana ma lo fa accadere.