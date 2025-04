BikeUP riparte dall’idrogeno e dalla mobilità sostenibile e accessibile a tutti

Il futuro della mobilità sostenibile passa dalle due ruote e BikeUP, il primo festival nazionale dedicato alla mobilità elettrica e sostenibile, si conferma un appuntamento consolidato per toccare con mano il cambiamento in corso, scoprire innovazioni e sperimentare soluzioni all’avanguardia.

Quest’anno BikeUP supera i limiti delle batterie tradizionali, presentando per la prima volta la rivoluzionaria bici a idrogeno, che rappresenta un vero e proprio salto evolutivo nella mobilità sostenibile. A BikeUP, presso lo stand di Remoove, specializzata in mobilità inclusiva, sarà possibile testare direttamente la HYRYD Sport Bike 1.0, una bici dotata di fuel cell che supera ampiamente le prestazioni delle tradizionali e-bike. Grazie alle celle a combustibile (fuel cel) che convertono l’idrogeno in energia elettrica, offrono una maggiore autonomia, tempi di ricarica rapidissimi e un’esperienza di guida fluida e silenziosa. I vantaggi concreti dell’idrogeno sono molteplici: oltre alla rapidità nel rifornimento e all’assenza totale di emissioni di CO₂ (se prodotto in modo sostenibile), questa tecnologia consente di eliminare del tutto le batterie al litio, liberando il settore da problemi ambientali e geopolitici legati alle terre rare.



La vera svolta della bici a idrogeno presentata a BikeUP sta nella possibilità di avere, incluso con la bici, il kit per la ricarica domestica, che permette di produrre autonomamente l’idrogeno richiedendo solo 20 cl di acqua e un tempo record di 10 secondi. Visitatori ed appassionati potranno provare direttamente questa innovazione, proiettandosi concretamente in un futuro dove pedalare sarà completamente sostenibile e indipendente dai combustibili fossili e attività estrattive.

L’app per la mobilità sostenibile Pin Bike

A BikeUp sarà presente la startup Pin Bike, un sistema digitale brevettato e antifrode per la certificazione, il monitoraggio e la gamification delle tratte urbane in trasporto sostenibile. Funziona in modo semplice, scaricando l’app e usando la bici per i propri spostamenti urbani, attivando premi e incentivi da parte di amministrazioni comunali, aziende e scuole. In più, il sistema, applicabile anche al carpooling, monitora velocità, percorrenze, performance fisica e impatto ambientale, consentendo agli utenti di contribuire a mappe collettive e interagire con i mobility manager. Ad oggi, Pin Bike ha attivato progetti in 25 città italiane e 4 europee, ciascuna con incentivi specifici per la mobilità urbana sostenibile.

Mobilità inclusiva e fenomeno cargo bike

BikeUp, come promotore di mobilità sostenibile, è consapevole che le cargo sono il mezzo ideale per decongestionare le città e per poter accedere dappertutto, con indubbi vantaggi in tema di sostenibilità ambientale. Un’opportunità che l’Europa ha abbracciato con le vendite delle cargo che sono cresciute del 38% nel 2020 e che nel 2021 ha fatto un ulteriore balzo del 66% secondo uno studio di City Changer Cargo Bike (progetto interno al programma europeo Horizon2020).



Per questo, uno dei fiori all’occhiello di BikeUP sarà l’ampia area Cargo, in collaborazione con Bosch. Una zona in cui saranno valorizzate queste bici dedicate al trasporto di persone e merci declinate in tutte le versioni ad oggi disponibili: long tail e mid tail. Nell’area di BikeUp si potranno testare le bici cargo di brand di rilievo come le milanesi Bicicapace, le apprezzatissime danesi Larry vs Harry e Omnium, le tedesche Bergamont e Riese & Müller, che della sostenibilità ha fatto la sua bandiera distinguendosi con telai realizzati in alluminio riciclato e con la sua box 100% riciclabile.

BikeUp si distingue anche sul fronte dell’inclusività. Nella tre giorni bergamasca saranno presentati e disponibili per test, tandem e velocipedi capaci di rendere il ciclismo un’esperienza aperta a tutti, indipendentemente da età o abilità motorie. Dai tandem tradizionali a tandem speciali come il tre ruote con guida posteriore e il semi-reclinato per viaggi lunghi.

Novità assolute a BikeUP

Novità e anteprime non mancheranno a BikeUp. Sul fronte e-MTB la spagnola Berria presenterà la nuova Stratos HPR, una e-mtb full suspended con telaio in alluminio, a doppio e triplo spessore, molto versatile con motore Bosch Performance Line CX. Selle SMP, storico brand padovano con quasi 80 anni di esperienza, accoglie i visitatori nel suo stand per la misurazione delle ossa ischiatiche e la scelta della sella ideale in base alle caratteristiche fisiche e anatomiche del rider.



BikeUP destinazioni, turismo sostenibile per tutti



Consci dell’importanza che il cicloturismo sia un’opportunità preziosa per il nostro territorio in grado di valorizzarla in chiave sostenibile, a BikeUP sarà presente un’area dedicata alle destinazioni e ai viaggi, con tanti suggerimenti per una vacanza in bicicletta: Val di Fassa, Val di Sole, ATL Cuneese, Langhe Monferrato Roero, Alpe Cimbra e Valsugana, Visit Bergamo e il tour operator GiroLibero.

Nei prossimi giorni sarà presentato il programma completo dell’evento, che include, oltre ai numerosi test ride, anche pedalate alla scoperta del territorio in collaborazione con le numerose aziende italiane e non solo che anche quest’anno hanno scelto BikeUP.