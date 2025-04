BikeUP, il primo festival nazionale dedicato alle e-bike, torna a Bergamo per la sua undicesima edizione, ampliando ulteriormente la sua offerta per includere anche le biciclette muscolari.

Dopo i numeri record dell’anno scorso – 40.000 persone che hanno visitato gli oltre 80 brand nel centro della città orobica e più di 4000 test ride – il festival si amplia e accoglie tutto l’universo bike: insieme a quello della mobilità elettrica, per la prima volta l’expo e i test ride daranno spazio anche alle bici muscolari ovvero le bici senza motore.

Parola d’ordine sostenibilità, ma anche experience, con un fitto programma che si arricchisce a nuovi momenti di condivisione, tutti all’aperto e gratuiti.

Per l’edizione 2025, BikeUP ha ampliato e diversificato gli espositori, mantenendo il focus sulla micromobilità “green”. Anche l’edizione 2025 ospita infatti, oltre alle principali case costruttrici internazionali del settore, gli operatori del turismo in bicicletta (tour operator, Apt e Atl, territori) e aree per la mobilità urbana con brand internazionali, tra cui Tesla e XEV.

Anche nel 2025 il Festival sarà all’aperto e gratuito, mantenendo il forte carattere esperienziale, con i numerosi test ride, l’animazione dell’area kids, gli e-bike tour e le social ride che accompagneranno i partecipanti tra Bergamo e dintorni.

Come da tradizione BikeUP ha un palinsesto pensato anche per coinvolgere le famiglie. Non mancano infatti corsi e laboratori all’interno dell’area dedicata ai più piccoli con balance bike per imparare l’educazione stradale giocando e mountain bike per i più grandi con istruttori per insegnare a “raidare” come i professionisti.

Le aree tematiche di BikeUP 2025

Test Ride Experience

Il cuore dell’evento è l’area test bike, dove i visitatori potranno provare gratuitamente una vasta gamma di modelli, dalle gravel alle MTB, dalle city bike alle cargo bike.

I test guidati, studiati per ogni categoria, permetteranno di apprezzare le specifiche tecniche di ogni modello, sia elettrico che muscolare.

Cicloturismo e Territorio

BikeUP 2025 rafforza la sua vocazione turistica con e-bike tour a cadenza oraria nella città e nei dintorni di Bergamo. L’evento ospiterà rappresentanti di importanti destinazioni cicloturistiche come Val di Sole, Val di Fassa, Visit Cuneese, Langhe Monferrato Roero, Alpe Cimbra, Visit Bergamo e tour operator come Girolibero e Marche Bike Life.

Mobilità Sostenibile

BikeUP presenta un’area dedicata ai test drive di veicoli elettrici, tra cui i nuovi Ford Explorer e Puma, i modelli Tesla e XEV Yoyo, evidenziando le sinergie tra diverse forme di mobilità sostenibile.

Innovation Hub e Area Cargo

Un’area curata da Confartigianato dedicata alle biciclette artigianali tailor-made che esaltano l’eccellenza del Made in Italy a due ruote come Bixxis, Drali Milano, Nevi e Malvestiti Cerchi. Nell’area Cargo, curata dal partner tecnico Biga in collaborazione con Bosch, sarà possibile testare modelli “long john” e “long tail”.

Formazione e Tecnica

L’area tecnica ospiterà workshop sulla manutenzione a cura di RMS Academy, con corsi gratuiti di due ore per imparare i fondamenti della meccanica ciclistica.

Area Kids e Famiglie

Un’attenzione particolare è riservata alle famiglie, con un’area kids che include attività didattiche, gare non competitive come La Gincana Città di Bergamo (Domenica 13 aprile) e laboratori creativi per bambini dai 3 anni in su con istruttori qualificati.

Gastronomia e Ristoro

Ampia offerta gastronomica in Piazza Dante, con piatti tipici bergamaschi. Da quest’anno, due punti ristoro aggiuntivi in Piazza Matteotti e Largo Gavazzeni.