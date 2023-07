Biova Lemon, la birra contro lo spreco alimentare

Babaco Market e Biova Project hanno unito le forze lanciando un progetto di economia circolare contro lo spreco alimentare che ha portato alla nascita di Biova Lemon, una “bionda” di ispirazione tedesca con un tocco fresco dato dal succo di limoni “salvati”, spremuti a mano e mescolati insieme al mosto.

Sono stati utilizzati 200 kg di limoni, recuperati dallo spreco alimentare proprio da Babaco Market: si è trattato di limoni che altrimenti avrebbero faticato a trovare sbocco commerciale, perché seppur buonissimi, presentavano delle piccole “difformità estetiche”, delle cicatrici sulla buccia.

I limoni di Babaco Market, si sono uniti alla base di una birra Biova Project, che produce una gamma di birre contro lo spreco alimentare, per diventare qualcosa di unico: una birra al succo di limoni salvati. Il risultato è una birra incredibilmente beverina, perfetta per la stagione calda, con un’anima orientata al recupero di sprechi alimentari e un’attenzione particolare ai principi dell’economia circolare.

Biova Project dal 2019 nasce con l’intenzione di cambiare il mondo della produzione alimentare con un modello di business sostenibile sia economicamente che ecologicamente, recuperando e integrando surplus alimentari nella creazione e produzione di prodotti upcycled dall’alto valore aggiunto.

Babaco Market dal maggio 2020 offre un servizio su abbonamento di delivery di alimenti, frutta e verdura fresca, dando il giusto valore a quei prodotti che oggi faticano a trovare sbocco commerciale, seppur buonissimi, a causa di difformità estetiche, sovrapproduzioni o perché colture territoriali di nicchia poco conosciute anche se d’eccellenza (tra cui presidi slow food, prodotti IGP e PAT).

In tre anni Babaco Market ha contribuito a salvare oltre 1600 tonnellate di frutta e verdura perfettamente uniche, prodotti 100% Made in Italy, collaborando con più di 100 produttori presenti su tutto il territorio nazionale.

Limoni “brutti” fanno birra buona

“Biova Lemon è uno dei progetti più divertenti e innovativi di questa stagione. Un prodotto che già dalla sua creazione nasce per uno scopo preciso, ovvero dare una seconda possibilità a quei frutti della terra che per motivi puramente estetici e commerciali non sono stati valorizzati dalla distribuzione tradizionale. In quest’epoca, in cui le risorse sono limitate e la domanda continua a crescere, vorremmo vedere più spesso operazioni di questo tipo. La naturale vicinanza dei valori di Biova Project e Babaco ha permesso di arrivare a questo risultato con facilità, dimostrando che è possibile vedere l’industria alimentare con occhi diversi e preparare prodotti pronti per la transizione ecologica”, dichiara Franco Dipietro, founder e CEO di Biova Project.

«Siamo entusiasti della collaborazione con Biova, con cui condividiamo i valori di sostenibilità e l’obiettivo di contribuire alla riduzione degli sprechi alimentari. La birra Biova Lemon rappresenta per Babaco Market un primo passo importante verso il consolidamento e un ulteriore sviluppo del servizio. Ampliamo, infatti, il nostro impegno nella lotta allo spreco alimentare, aggiungendo al recupero di prodotti ortofrutticoli il mondo dei prodotti trasformati attraverso progetti di economia circolare per la promozione di una spesa online etica e sostenibile», commenta Francesco Giberti, CEO e Founder di Babaco Market.

Biova Lemon è disponibile sull’ecommerce di Babaco Market con il mese di luglio, in formato 330ml al prezzo di euro 2,98.