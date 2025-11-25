Black Friday sostenibile: NaturaSì trasforma gli acquisti in sostegno all’agricoltura biologica

Il Black Friday in Italia genera fino a 500 mila tonnellate di CO₂, ma c’è chi sceglie di trasformare la giornata del consumismo in un’occasione per il bene del Pianeta. NaturaSì, la catena di punti vendita biologici, lancia per il secondo anno consecutivo l’iniziativa “Sì alla spesa consapevole”, che propone un’alternativa concreta al consumo sfrenato.

Il meccanismo è semplice ma rivoluzionario: il 3% degli acquisti effettuati il 28 novembre in tutti i negozi NaturaSì sarà destinato a sostenere aziende agricole impegnate nella tutela della biodiversità e della fertilità del suolo. Non si tratta di sconti per i clienti, ma di un vero e proprio investimento per il futuro, interamente a carico di EcorNaturaSì.

I risultati della prima edizione, nel 2024, dimostrano l’impatto positivo dell’iniziativa: grazie alla partecipazione dei clienti, sono stati raccolti 45.000 euro, permettendo di donare 5.000 euro a ciascuna delle nove aziende agricole virtuose coinvolte.

Le realtà coinvolte quest’anno sono distribuite lungo tutta la Penisola: Monti e Cielo e Osiris in Trentino; Ortuso e Agrilatina nel Lazio; Sant’Antonio in Molise; Posta Faugno e CosmoBio in Puglia; Brio Mazziotta in Basilicata; Concas in Sardegna.

«Il Black Friday rappresenta l’apice di un modello di consumo che spinge all’acquisto spesso inutile, con conseguenze pesanti sull’ambiente», spiega Fabio Brescacin, presidente di NaturaSì. «Trasformare questa giornata in un’occasione per sostenere chi lavora quotidianamente per la Terra significa proporre un cambio di paradigma: dalla quantità alla qualità, dall’usa-e-getta alla consapevolezza».

Oltre a contribuire concretamente alla sostenibilità ambientale, l’iniziativa riflette un cambiamento nelle scelte dei consumatori: il 45% degli italiani dichiara di preferire marchi attenti all’ambiente e di voler ridurre gli sprechi.

Al termine dell’iniziativa saranno comunicati i risultati raccolti e i progetti realizzati grazie al contributo di tutti, dimostrando che un gesto quotidiano come la spesa può diventare un atto di responsabilità verso il Pianeta.