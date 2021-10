Banco BPM contribuisce a portare a Bergamo la cultura del fitness e della mobilità green

Banco BPM sarà sponsor di BikeUp, festival internazionale delle e-bike che si svolgerà dal 22 al 24 ottobre nella città di Bergamo che, sempre più, si sta confermando città della sostenibilità.

Banco BPM è da tempo impegnato nel perseguimento degli obiettivi della sostenibilità ambientale, non solo per quanto concerne gli aspetti finanziari ESG, ma anche per le numerose attività a sostegno dei territori serviti.

«Banco BPM si è impegnata nel rendere la sostenibilità un valore condiviso tra tutti gli stakeholders interni ed esterni» spiega l’Amministratore Delegato Giuseppe Castagna. «Crediamo necessario che ci si impegni tutti all’interno della nostra Azienda per considerare sostenibilità e ambiente come valori condivisi tra le nostre persone, le aziende ed i territori in cui operiamo».

Ed è proprio per questa forte motivazione che nel 2020 è nato, in Banco BPM, il Comitato manageriale Environmental Social and Governance (ESG), presieduto direttamente dall’Amministratore Delegato e che vede, fra i membri permanenti, anche i due Condirettori Generali Domenico De Angelis e Salvatore Poloni, oltre a quasi tutti i responsabili di prima linea della banca.

Banco BPM e BikeUp

Nell’ottica di una vicinanza alle comunità e ai territori, Banco BPM ha deciso di partecipare a BikeUp, il Festival delle e-bike che si svolgerà a Bergamo dal 22 al 24 ottobre.

«BikeUp è una manifestazione che da tempo contribuisce a portare a Bergamo la cultura del fitness, dell’ecosostenibilità, della mobilità green, del turismo responsabile e molto altro» afferma Fabrizio Zambetti, responsabile commerciale della Direzione Territoriale Bergamo Brescia Lario di Banco BPM. «Si tratta di un festival molto importante per il settore e Banco BPM, da sempre attento alle politiche ambientali e ESG che rappresentano il futuro del fare impresa, ha deciso di partecipare e supportare questa iniziativa nel solco naturale della sua mission, che pone la nostra banca sempre a supporto delle iniziative private dei territori serviti».

Banco BPM, oltre ad essere presente con uno stand informativo dove sarà possibile raccogliere materiale informativo sulle iniziative e sui prodotti della banca, sponsorizza l’Area Kids, un luogo interamente dedicato ai bambini con numerose attività per tutte le fasce di età.

Attività Area Kids

I più piccini potranno cimentarsi nella Baby Gimkana, un semplice e breve percorso da affrontare con la “bici a spinta”, utile mezzo per sviluppare l’equilibrio prima di padroneggiare una vera bicicletta. I piccoli partecipanti saranno chiamati a compiere alcuni giri del percorso per conquistare la meritata Ciclopatente. Per i più grandi (4-14 anni) sarà invece possibile partecipare ai corsi della Mystic Freeride gang Academy durante i quali i giovani bikers saranno impegnati in un percorso ricco di ostacoli con dossi, sottopassi e birilli seguiti da istruttori e allenatori certificati. Infine, saranno organizzati anche corsi di avviamento alla e-bike da parte della Play Sport Academy durante i quali, attraverso percorsi immersi nella natura, i ragazzini apprenderanno aspetti tecnici e miglioreranno i loro aspetti coordinativi e fisiologici.

In ottemperanza alle norme antiCovid, l'accesso sarà libero per i bambini sotto i 12 anni ed è consentito ai maggiori di 12 anni solo attraverso la presentazione del Green Pass.