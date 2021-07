Candele led: risparmio e sostenibilità

Chi pensa che per rendere romantica, emozionante e suggestiva una location all’aperto, servano spese onerose si sbaglia. Esiste una tipologia di decoro acquistabile a prezzi veramente contenuti, che permette d’impreziosire l’aspetto di qualsiasi location all’aperto.

Stiamo parlando delle candele led, delle luci particolari, che se sfruttate bene, possono ribaltare completamente l’aspetto dell’ambiente in cui collocate.

Il loro vantaggio più grande è che molti modelli vengono alimentati grazie ai raggi del sole, così da evitare inutili dispendi di energia elettrica.

Candele led sostenibili ad energia solare – Cosa sono?

Le candele led ad energia solare, sono dei dispositivi luminosi che permettono di rievocare, come si capisce dal loro nome, la forma delle candele tradizionali. Nelle candele led quindi, non vi è presenza di cera e fuoco, bensì di luci che si attivano una volta immagazzinata sufficiente energia solare.

Questi articoli sono perfetti in caso di presenza di bambini che, giocando e correndo, potrebbero cadere sulle fiammelle e farsi male. Inoltre possono essere utilizzate anche in condizioni climatiche avverse, come nelle giornate ventose. Non è da meno il vantaggio economico che apportano, evitando di sostenere costi inutili di energia elettrica.

Candele led, più sostenibili rispetto a quelle tradizionali

Molte delle candele tradizionali disponibili in commercio, sono realizzate con paraffina non adibita ad uso alimentare e questo comporta il rischio di rilascio di sostanze dannose nell’aria. Gli stoppini in molti casi, sono realizzati con anima di piombo o nylon, altamente cancerogeni e la parte combustibile in “cera” è spesso colorata e profumata con prodotti non naturali, che vengono liberati nell’aria e respirati da chi vi sta intorno.

Verrà da sé dedurre che sostituirle con delle candele led, riutilizzabili e che non prevedono fasi di combustione, è sicuramente raccomandabile.

Dove è possibile collocare le candele led?

Le candele led possono essere poste in qualsiasi location, infatti l’assenza di fuoco le rende adatte anche a quei posti dove risulterebbe impossibile mettere quelle in cera. Basta pensare a posti ventilati o a giardini con molte foglie secche, con alto rischio d’incendio.

L’utilizzo di candele led è veramente disparato, possono abbellire ricevimenti, feste, ma anche dare movimento all’arredo di casa o addirittura essere usate per cerimonie religiose, su altari e panche.

Inoltre, la finta fiamma led che non teme il vento, rimane attiva per tutto il tempo desiderato e può essere azionata nel momento in cui è necessaria, per esempio durante l’arrivo della torta, in cui le luci principali vengono spente e si prediligono luci più soft.

Come sfruttare le candele led per abbellire una location?

In base alla propria fantasia è possibile scegliere dove e come sfruttare le candele led.

Esistono però delle situazioni dove l’impiego delle candele tradizionali sarebbe davvero oneroso rispetto a quelle delle luci led, specialmente se desideriamo sfruttarle come:

Centrotavola , al posto di fiori recisi o piante che potrebbero essere poco durevoli nel tempo. Le candele led inoltre, poste al centro del tavolo, aiutano a rendere l’ambiente molto romantico e sofisticato;

, al posto di fiori recisi o piante che potrebbero essere poco durevoli nel tempo. Le candele led inoltre, poste al centro del tavolo, aiutano a rendere l’ambiente molto romantico e sofisticato; Luci d’ingresso , ai lati di un cancello, di una porta o di un arco. Perfette per le case in campagna, o per quei luoghi non particolarmente segnalati dalle luci pubbliche;

, ai lati di un cancello, di una porta o di un arco. Perfette per le case in campagna, o per quei luoghi non particolarmente segnalati dalle luci pubbliche; Illuminazione di sentieri e percorsi che portano al punto centrale della festa;

che portano al punto centrale della festa; Luci appese lungo pergolati, travi o semplicemente sollevate grazie all’utilizzo di chiodi;

lungo pergolati, travi o semplicemente sollevate grazie all’utilizzo di chiodi; Decori intorno alla pista dedicata al ballo , o al punto in cui si vogliono far divertire gli invitati;

, o al punto in cui si vogliono far divertire gli invitati; Delimitazioni dell’area destinata alla festa, in modo da delimitare la zona in cui possono entrare solo gli invitati.

La lista potrebbe continuare con tantissime altre idee che prevedono un utilizzo prolungato delle luci, e quindi perfettamente ottimizzate dai bassi costi delle candele led.