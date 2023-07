Carrefour Spagna: trasforma la frutta invenduta in marmellate anti-spreco

Carrefour Spagna ha lanciato la marmellata fatta con la frutta matura invenduta nei suoi punti vendita, ma ancora di ottima qualità, per combattere lo spreco alimentare.

L’iniziativa è stata lanciata lo scorso mese di aprile in collaborazione con l’azienda Helios, che produce la marmellate anti-spreco per la catena di supermercati, e interessa, per ora, solo gli ipermercati di Madrid. Le prime marmellate frutto dell’iniziativa sono quelle di arancia e pomodoro, vendute in vasetti da 250 grammi con il marchio Selección a 0,89 euro a pezzo. Sulle etichette si legge ‘Mermelada desperdicio alimentario zero’, insieme al messaggio per i consumatori e le consumatrici: “Grazie per averci aiutati a raggiungere lo spreco alimentare zero”.

Sempre in Spagna, Carrefour ha lanciato in precedenza altri prodotti anti-spreco, come la gelatina di succo d’uva, prodotta in collaborazione con Finca Cantarranas a partire dalle uve in eccesso delle coltivazioni dell’azienda nella regione di Castiglia La Mancha.

Inoltre, nei punti vendita spagnoli di Carrefour il pane e i croissant a fine giornata vengono tostati e proposti a prezzo ridotto, mentre le verdure e il pesce invenduti vengono trasformati in creme e brodi. La catena ha all’attivo anche il progetto ‘verdure di forme diverse’, dall’aspetto poco attraente ma con la stessa qualità delle ‘cugine’ più belle, che sono vendute con uno sconto del 25%. L’iniziativa interessa: peperoni gialli, verdi e rossi, zucchine, melanzane, cetrioli, carote e patate.