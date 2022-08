Dolci estivi: 3 dessert semplici e veloci da preparare

Se si ha voglia di qualcosa di dolce durante le calde giornate estive è bene sapere che non bisogna accontentarsi solo di un gelato, ma esistono delle ricette veloci per preparare dei dessert freschi in poco tempo. Infatti, ci sono tantissimi dolci che si prestano a essere consumati a fine pasto o come merenda.

Un grande classico, ad esempio, è la cheesecake, una torta americana in versione calda o fredda, anche se alcuni ritengono che per l’estate le migliori ricette di cheesecake siano quelle che si preparano senza forno. Questo dolce può essere servito in diverse occasioni e in tante tipologie differenti, tutte gustose e adatte a soddisfare il palato di piccoli e adulti.

Qui di seguito, però, ti suggeriamo altri 3 dolci estivi, rapidi e gustosi, assolutamente da provare!

Sorbetto al limone e menta: un fresco dopo pasto

Questo sorbetto al limone e menta è amato da tutti durante le giornate calde perché ha un gusto fresco e un sapore leggero. Inoltre, si prepara velocemente e si conserva per qualche giorno: basta conservalo in freezer e tirarlo fuori pochi minuti prima di servirlo.

Per 4 persone occorrono 4 limoni grandi, meglio se bio per utilizzare anche la buccia, 80 g di zucchero, 200 ml di panna fresca e 4 foglie di menta.

Per prima cosa va raccolto il succo dei quattro limoni e grattugiata la buccia. Poi, nel succo di limone va aggiunto lo zucchero e bisogna mescolare fino a farlo sciogliere completamente. Il composto va messo in freezer per un paio d’ore. Nel frattempo, bisogna montare a neve la panna, frullare il composto di succo di limone e zucchero e amalgamarli insieme.

Il tutto va riposto nuovamente in freezer e tirato fuori ogni paio d’ore e mescolato con delle fruste elettriche per farlo diventare spumoso. Il sorbetto al limone e menta è pronto: basta aggiungere le foglioline e servirlo in quattro coppette di vetro.

Tartufini di tiramisù: un finger food goloso

I tartufini di tiramisù sono dei piccoli bon bon dolci che si preparano velocemente con pochi ingredienti, gli stessi del tiramisù classico, uno dei dolci italiani più amati anche all’estero. Sono una soluzione ideale per cene dell’ultimo minuto, per un buffet o semplicemente se si ha voglia di qualcosa di dolce.

Bisogna frullare i savoiardi e preparare una crema di mascarpone a cui viene aggiunto il caffè lasciato raffreddare e lo zucchero a velo. Dopo aver unito i due composti amalgamandoli con una spatola, si dovranno realizzare delle palline aiutandosi con le mani. Le palline andranno fatta rotolare nel cacao amaro e lasciate raffreddare in freezer per circa 30 minuti.

Semifreddo con yogurt: leggero e semplice

La freschezza dello yogurt unita alla dolcezza della panna rende questo dessert estivo davvero ideale da gustare dopo pranzi e cene, anche nelle giornate più calde. Il semifreddo allo yogurt, inoltre, si prepara velocemente. Infatti, si utilizzano ingredienti semplici, come panna fresca, yogurt bianco e zucchero a velo che vanno miscelati insieme. Il composto va poi versato in una pirofila e alternato a strati di savoiardi inzuppati nel latte.