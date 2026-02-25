Un gesto che unisce sostenibilità ambientale e diritti delle donne. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Treedom e Amref Italia lanciano una campagna congiunta che mette al centro quattro Paesi africani – Tanzania, Kenya, Ghana e Madagascar – dove la tutela dell’ambiente si intreccia con la promozione dell’empowerment femminile.

Fino all’8 marzo, per ogni albero piantato attraverso la piattaforma Treedom, il 15% del ricavato sarà destinato ai progetti di empowerment femminile sostenuti da Amref Italia tramite l’EmpowHER Fund. Un’iniziativa che punta a raccontare il ruolo chiave delle donne nello sviluppo sociale ed economico delle comunità locali, senza nascondere le disuguaglianze ancora presenti.

Quattro Paesi, quattro alberi limited edition

La campagna si sviluppa attorno a quattro alberi in edizione limitata, ciascuno associato simbolicamente a uno dei Paesi coinvolti:

Tanzania – Limone

Nei vivai Treedom, spesso gestiti da gruppi di donne, la coltivazione del limone rappresenta una concreta opportunità economica e di autonomia finanziaria.

Albero da frutto con forte valore alimentare e commerciale, sostiene la sicurezza alimentare e vede le donne protagoniste nei progetti agroforestali locali.

Specie sempreverde che migliora la fertilità del suolo e rafforza la resilienza agricola, contribuendo alla biodiversità e alla stabilità produttiva.

Pianta leguminosa tropicale capace di rigenerare il terreno e contrastare l’erosione, elemento chiave per la sicurezza agricola delle comunità rurali.

Ogni albero diventa così un doppio investimento: ambientale, perché contribuisce alla riforestazione e alla resilienza climatica; sociale, perché sostiene direttamente percorsi di autonomia e inclusione femminile.

Diritti femminili e sviluppo sostenibile

La campagna racconta anche le differenze e le criticità presenti nei quattro Paesi. In Kenya il quadro normativo sui diritti è avanzato ma persistono forti disparità territoriali; in Tanzania i progressi istituzionali convivono con disuguaglianze sociali radicate; in Ghana la stabilità economica non garantisce ancora piena parità nei ruoli decisionali; in Madagascar la fragilità economica rende difficile trasformare i diritti formali in opportunità concrete.

In questo contesto, il lavoro di Amref Health Africa – attiva dal 1957 nella promozione della salute e dei diritti – si concentra in modo particolare sull’empowerment femminile come leva di sviluppo sostenibile e duraturo.

Un’alleanza tra ambiente e parità di genere

«Se vuoi andare veloce cammina da solo, ma se vuoi andare lontano cammina insieme», ricorda un proverbio africano citato da Martina Fondi, General Manager di Treedom. È proprio questa l’idea alla base dell’iniziativa: unire sostenibilità ambientale e giustizia sociale in un’unica azione concreta.

Piantare un albero diventa così un gesto simbolico ma anche altamente tangibile: significa generare benefici ambientali, sostenere l’economia locale e contribuire a rafforzare il ruolo delle donne come protagoniste del cambiamento.

In un momento storico in cui la transizione ecologica richiede un approccio integrato, la campagna di Treedom e Amref Italia ricorda che non può esistere sostenibilità ambientale senza equità sociale, e che investire sulle donne significa investire sul futuro delle comunità e del pianeta.