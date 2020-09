Dove trovare contenitori take away ecosostenibili

Mangiare bene è diventata una priorità e ormai abbiamo la possibilità, oltre che la voglia, di non rinunciarci anche quando abbiamo meno tempo a disposizione. Sono tanti i locali che al giorno d’oggi garantiscono la possibilità di ordinare cibo da asporto o di consegnarlo a domicilio. Chi di noi ormai, una o anche più volte a settimana, non telefona o ordina online, aspettando il proprio pasto?! Vi sarà però sicuramente capitato di notare che, nella maggior parte dei casi, questi pasti vi vengono serviti in contenitori o involucri di plastica.

Fortunatamente negli ultimi anni sono state messe in commercio validissime alternative alla plastica, che risultano pratiche, comode e soprattutto amiche dell’ambiente. Ad esempio, sul portale online Ecostoviglie.com possiamo trovare un catalogo ricco di proposte tutte rigorosamente ecosostenibili e adatte ad ogni necessità: potrete scegliere tra contenitori in polpa di cellulosa, biodegradabili e compostabili, vaschette e ciotole, o anche insalatiere, senza dimenticare i sacchetti.

Sono infatti sempre più sia le persone (intese come consumatori) che guardano alla sostenibilità come aspetto fondamentale e inderogabile, sia le politiche delle aziende – ristoranti inclusi – sempre più attente a fare la loro parte per il Pianeta.

Qui di seguito vi riportiamo alcuni esempi:

Contenitori per asporto monouso: disponibili a singolo, doppio o triplo scomparto e con coperchio; sono l’ideale come alternativa eco-friendly ai contenitori in polistirolo. A seconda del tipo di contenitore scelto esso potrà essere realizzato con materie prime naturali, rinnovabili, riciclate, riciclabili o compostabili (come, ad esempio, la polpa di cellulosa).

I dettagli sono presenti nelle singole schede prodotto sul portale di ecostoviglie ma qualche indizio già ve lo diamo: vi sono i monoscomparto molto amati dalle hamburgerie, le biscomparto perfette per chi voglia ad esempio abbinare un secondo e un contorno, i triscomparto per i pranzi con tre portate.

Vaschette per asporto in PLA : disponibili in diversi formati e capienze, sono ecologiche, biodegradabili e compostabili; dotate di coperchio incernierato sono ideali per la gastronomia e l’asporto di cibi freddi. La forma è rettangolare, la capienza può variare a seconda delle quantità. Dal pasto singolo a quelle famiglie.

Borse e box da asporto. Dalle scatole alle borse termiche, la linea di minimo impatto del packaging non conosce confini per rispondere a tutte le esigenze. Le borse termiche sono riutilizzabili.

Quando vi trovate avanti alla scelta del locale da cui ritirare un pasto o farvelo consegnare a casa, iniziate a chiedere se è a.… minimo impatto! Questo farà la differenza anche per spronare i locali che ancora non lo sono nel divenire più green. Il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo parte da ognuno di noi. Siete con noi?

Ecostoviglie è specializzata anche in stoviglierie compostabili come posate bicchieri e piatti biodegradabili.

Se lavori in un locale e vuoi saperne di più per scoprire tutta la linea dedicata all’asporto e take away sostenibili, visita www.ecostoviglie.com .